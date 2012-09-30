Филолог. Переводчик с английского языка. Преподаватель.

Филолог с двенадцатилетним стажем преподавания и перевода. Большой опыт работы с иностранцами. Переводы книг, статей, писем, эссе, поэзии. Художественная и научно-популярная литература, психология, педагогика - моя специализация. Опубликованные работы на русском и английском языках. Отлично владею литературным русским языком. Образная и грамотная письменная речь. Свой собственный стиль письма.

Сертификат ТКТ (University of Cambridge ESOL Examinations).

Диплом с отличием ( Сахалинский Государственный Университет; русский язык, литература, английский язык).