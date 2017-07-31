Комплекс работ по энергоаудиту, профессиональное проектирование ОПО
Проектирование с прохождением экспертизы промышленной безопасности, государственной и негосударственной экспертизы:
Склады нефти и нефтепродуктов
Склады хранения химических веществ
Гальванические цехи
Цехи машиностроения
Сварочные цехи
Комплекс услуг по энергетическим обследованиям (энергоаудит) - обязательный по 261-ФЗ, в соответствии с требованиями 400 приказа Минэнерго, так же и добровольный энергоаудит. Энергоаудит дает возможность собственнику экономить от 10 до 25% топливно-энергетических ресурсов.
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