Комплекс работ по энергоаудиту, профессиональное проектирование ОПО

Проектирование с прохождением экспертизы промышленной безопасности, государственной и негосударственной экспертизы:

Склады нефти и нефтепродуктов

Склады хранения химических веществ

Гальванические цехи

Цехи машиностроения

Сварочные цехи

Комплекс услуг по энергетическим обследованиям (энергоаудит) - обязательный по 261-ФЗ, в соответствии с требованиями 400 приказа Минэнерго, так же и добровольный энергоаудит. Энергоаудит дает возможность собственнику экономить от 10 до 25% топливно-энергетических ресурсов.