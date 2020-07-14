В начале работы были небольшие проблемы с коммуникацией и синхронизацией по времени, что привело к сдвижкам сроков, однако, уверен, что это было связано с какими-то независящими от нас причинами, поскольку, когда мы синхронизировались, заказчик чётко обеспечил все данные, протестировал результат работы и оплатил по факту приёмки. Очень положительный, разумный, не токсичный заказчик! Было приятно с ним работать.