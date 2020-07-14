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$390
средняя цена заказа
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нет принятых заявок
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нет постоянных заказчиков
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нет безопасных платежей
Отзывы заказчиков
$390
9 баллов
3 года назад
Работой довольны, сделано даже свыше чем указано было в ТЗ
Ответный отзыв
В начале работы были небольшие проблемы с коммуникацией и синхронизацией по времени, что привело к сдвижкам сроков, однако, уверен, что это было связано с какими-то независящими от нас причинами, поскольку, когда мы синхронизировались, заказчик чётко обеспечил все данные, протестировал результат работы и оплатил по факту приёмки. Очень положительный, разумный, не токсичный заказчик! Было приятно с ним работать.