Дизайн интерьеров/ 3Dвизуализация

Всем привет!

Меня зовут Валерий.Более 10 лет занимаюсь дизайном интерьеров жилых и общественных помещений,а также ландшафтным проектированием.

-Индивидуальный подход к Вашему проекту

-Качественная 3D визуализация (3ds Max+ corona

-Техническая документация ( рабочие чертежи для строителей)

-Подбор отделочных материалов

-Знание строительных норм и порядка ведения отделочных работ

-Четкое понимание того, как воплотить всё "нарисованное"Буду рад сотрудничеству!

P.S. Также оказываю услуги частным дизайнерам и дизайн студиям по 3D визуализации.

Тел/ Whatsapp + 7 (701) 277 92 62

Примеры работ: https://www.instagram.com/svdesign_krg