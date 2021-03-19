Дизайн интерьеров/ 3Dвизуализация
Всем привет!
Меня зовут Валерий.Более 10 лет занимаюсь дизайном интерьеров жилых и общественных помещений,а также ландшафтным проектированием.
-Индивидуальный подход к Вашему проекту
-Качественная 3D визуализация (3ds Max+ corona
-Техническая документация ( рабочие чертежи для строителей)
-Подбор отделочных материалов
-Знание строительных норм и порядка ведения отделочных работ
-Четкое понимание того, как воплотить всё "нарисованное"Буду рад сотрудничеству!
P.S. Также оказываю услуги частным дизайнерам и дизайн студиям по 3D визуализации.
Тел/ Whatsapp + 7 (701) 277 92 62
Примеры работ: https://www.instagram.com/svdesign_krg
Портфолио
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