Python Developer

Пишу frontend на React Js и большую часть того что может выполнить язык Python:

• Backend на Django, DRF

• Скрипты

• Парсеры

• Автоматизация браузера через Selenium

• Если есть нужда в работе с изображением, с расчётами т.д., могу использовать технологии Machine Learning и Big Data



Преимущества работы со мной:

• Высокое соотношение цены и качества

• Прозрачность в общении. Я ничего не скрываю, через небольшое время после предоставления ТЗ я прямо скажу цену и сроки, готов выполнить или нет

• Гарантирую максимально комфортное общение. Как можно короче, информативнее и меньше терминов из этой области

• Никаких подвохов с оплатой, я не прошу цену за строку кода, час и т.д. Плата только за результат