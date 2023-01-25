Python Developer
Пишу frontend на React Js и большую часть того что может выполнить язык Python:
• Backend на Django, DRF
• Скрипты
• Парсеры
• Автоматизация браузера через Selenium
• Если есть нужда в работе с изображением, с расчётами т.д., могу использовать технологии Machine Learning и Big Data
Преимущества работы со мной:
• Высокое соотношение цены и качества
• Прозрачность в общении. Я ничего не скрываю, через небольшое время после предоставления ТЗ я прямо скажу цену и сроки, готов выполнить или нет
• Гарантирую максимально комфортное общение. Как можно короче, информативнее и меньше терминов из этой области
• Никаких подвохов с оплатой, я не прошу цену за строку кода, час и т.д. Плата только за результат