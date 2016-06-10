Ответственность, аккуратность, внимание к мелочам...

Надежда Сергеевна, 32 года

Россия, Свердловская обл., п. Вогулка

С длительными заказами график работы: 5 дней в неделю (кроме сб, вс); работа в Сети от 2 до 5 часов в день

Родной язык: русский

Иностранные языки: английский (базовый уровень), в процессе изучения

Навыки:

Грамотная письменная и устная речь;

Редактирование, корректура;

Сбор и обработка текстового материала, фотографий;

Создание художественной прозы и стихов;

Свободное владение программами Word, Gimp. Базовые навыки работы с программами Excel, Photoshop;

Уверенный пользователь Интернета;

Начальный уровень владения HTML4, в процессе изучения;

Базовые навыки работы с WordPress.

Ответственна и исполнительна;

Доброжелательна и вежлива;

Адекватна в стрессовых ситуациях;

Умею находить компромиссы;

Способна к быстрому обучению;

Внимательна к мелочам.

Корректорская правка текста (исправление орфографических, пунктуационных ошибок, опечаток) - 20 руб. за 1000 зн./б.п. ;

; Редакторская правка текста (всё перечисленное в п. 1 + исправление речевых, стилистических, логических ошибок) - 40 руб. за 1000 зн./б.п. ;

; Стихи (детские, поздравительные, шуточные, признания в любви) - 10 руб. за строку ;

; Проза (детские рассказы, сказки, статьи для детей и подростков) - 40 руб. за 1000 зн./б.п. ;

; Администрирование группы в соц. сетях (поиск и размещение контента, модерация, общение с участниками группы) - от 200 до 500 руб. в неделю одна группа ;

; Наполнение сайтов: