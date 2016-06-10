wernaya

Надежда wernaya

 
42 года
10 лет на фриланс-бирже
Была
9 лет назад
Ответственность, аккуратность, внимание к мелочам...

Надежда Сергеевна, 32 года 

Россия, Свердловская обл., п. Вогулка

С длительными заказами график работы: 5 дней в неделю (кроме сб, вс); работа в Сети от 2 до 5 часов в день

Родной язык: русский

Иностранные языки: английский (базовый уровень), в процессе изучения

Навыки:

  • Грамотная письменная и устная речь;
  • Редактирование, корректура;
  • Сбор и обработка текстового материала, фотографий;
  • Создание художественной прозы и стихов;
  • Свободное владение программами Word, Gimp. Базовые навыки работы с программами Excel, Photoshop;
  • Уверенный пользователь Интернета;
  • Начальный уровень владения HTML4, в процессе изучения;
  • Базовые навыки работы с WordPress.
Личные качества:

  • Ответственна и исполнительна;
  • Доброжелательна и вежлива;
  • Адекватна в стрессовых ситуациях;
  • Умею находить компромиссы;
  • Способна к быстрому обучению;
  • Внимательна к мелочам.
Услуги и цены:

  • Корректорская правка текста (исправление орфографических, пунктуационных ошибок, опечаток) - 20 руб. за 1000 зн./б.п.;
  • Редакторская правка текста (всё перечисленное в п. 1 + исправление речевых, стилистических, логических ошибок) - 40 руб. за 1000 зн./б.п.;
  • Стихи (детские, поздравительные, шуточные, признания в любви) - 10 руб. за строку;
  • Проза (детские рассказы, сказки, статьи для детей и подростков) - 40 руб. за 1000 зн./б.п.;
  • Администрирование группы в соц. сетях (поиск и размещение контента, модерация, общение с участниками группы) - от 200 до 500 руб. в неделю одна группа;
  • Наполнение сайтов:
  • Копипаст (копирование и перенос информации с сайта-донора) - 10 руб. текст, 15 руб. текст с изображениями
  • Наполнение Интернет-магазина - 7 руб. товар (текст и фото заказчика), 15 руб. товар (текст заказчика, поиск фото), 30 руб. товар (создание текста, поиск фото)
  • Наполнение сайта через CMS (админка) - 40 руб. страница (информация и фото заказчика), 80 руб. страница (информация заказчика, подбор и обработка фото), 160 руб. страница (поиск и обработка информации и фото)

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