Ответственность, аккуратность, внимание к мелочам...
Надежда Сергеевна, 32 года
Россия, Свердловская обл., п. Вогулка
С длительными заказами график работы: 5 дней в неделю (кроме сб, вс); работа в Сети от 2 до 5 часов в день
Родной язык: русский
Иностранные языки: английский (базовый уровень), в процессе изучения
Навыки:
- Грамотная письменная и устная речь;
- Редактирование, корректура;
- Сбор и обработка текстового материала, фотографий;
- Создание художественной прозы и стихов;
- Свободное владение программами Word, Gimp. Базовые навыки работы с программами Excel, Photoshop;
- Уверенный пользователь Интернета;
- Начальный уровень владения HTML4, в процессе изучения;
- Базовые навыки работы с WordPress.
- Ответственна и исполнительна;
- Доброжелательна и вежлива;
- Адекватна в стрессовых ситуациях;
- Умею находить компромиссы;
- Способна к быстрому обучению;
- Внимательна к мелочам.
- Корректорская правка текста (исправление орфографических, пунктуационных ошибок, опечаток) - 20 руб. за 1000 зн./б.п.;
- Редакторская правка текста (всё перечисленное в п. 1 + исправление речевых, стилистических, логических ошибок) - 40 руб. за 1000 зн./б.п.;
- Стихи (детские, поздравительные, шуточные, признания в любви) - 10 руб. за строку;
- Проза (детские рассказы, сказки, статьи для детей и подростков) - 40 руб. за 1000 зн./б.п.;
- Администрирование группы в соц. сетях (поиск и размещение контента, модерация, общение с участниками группы) - от 200 до 500 руб. в неделю одна группа;
- Наполнение сайтов:
- Копипаст (копирование и перенос информации с сайта-донора) - 10 руб. текст, 15 руб. текст с изображениями
- Наполнение Интернет-магазина - 7 руб. товар (текст и фото заказчика), 15 руб. товар (текст заказчика, поиск фото), 30 руб. товар (создание текста, поиск фото)
- Наполнение сайта через CMS (админка) - 40 руб. страница (информация и фото заказчика), 80 руб. страница (информация заказчика, подбор и обработка фото), 160 руб. страница (поиск и обработка информации и фото)
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