wertgerson

Вентилируемые фасады

Сегодня российский рынок предлагает потребителю огромное многообразие самых современных пластиковых окон и других конструкций из ПВХ, а ведь эти изделия появились сравнительно недавно. Между тем, материал, из которого производятся пластиковые окна – поливинилхлорид – был впервые синтезирован еще в 19-м веке, а период успешной мировой практики использования изделий из ПВХ насчитывает уже более полувека. Экологичность современных окон ПВХ, которая была достигнута путем научных исследований и разработок, стала главным фактором для мирового признания. Пластиковые окна торговой марки «МИР ОКОН» изготавливаются из экологически чистого материала, который не вступает в реакцию с другими веществами, благодаря чему долго сохраняют первоначальный вид и совершенно безопасны для здоровья. Установка пластиковых окон позволяет добиться оптимального микроклимата в помещении, с необходимым для здоровья уровнем шума и влажности. Так же окна ПВХ превосходно сохраняют тепло, что помогает оптимизировать затраты на отопление. Кроме того, окна торговой марки «МИР ОКОН» приятно радуют глаз, потому что создаются с учетом Ваших вкусов и предпочтений. Компания всегда сможет предложить тот вариант, который подойдет именно Вам. Благодаря разнообразию продукции: пластиковые окна и деревянные окна могут быть не только стандартной формы, но и арочными, трапециевидными и даже треугольными, ламинированы (ПВХ) под различные породы дерева, а также покрашены в любой цвет. Несомненно, пластиковые окна украсят интерьер любого помещения, станут удачным дополнением квартиры с современным дизайном, займут нужное место в обстановке респектабельного загородного дома. Изготовление любого окна начинается с замеров. Как бы идеально не была сделана конструкция, неправильно выполненные замеры сводят всю работу на нет, ведь рамы не по размеру могут перекоситься, потеряв все свои уникальные свойства, а стеклопакеты – и вовсе потрескаться. Чтобы этого не произошло, специалисты приедут к вам домой, и совершенно бесплатно выполнят все замеры. Вся продукция производится на высокотехнологическом оборудовании от ведущих европейских производителей. Будьте уверены продукция торговой марки «МИР ОКОН» – это высококачественные изделия, которые соответствуют всем принятым нормам безопасности!