Наполнение базы данных job сайта резюме и вакансиями. Желательно знание англ. языка. Необходимо внести в базу около 1000 записей. Каждая запись должна иметь свой e-mail(yahoo.com, mail.com и т.п.)
Базы данных8 заявок
Закрыт
19 лет назад
Наполнение базы данных job сайта резюме и вакансиями. Желательно знание англ. языка. Необходимо внести в базу около 1000 записей. Каждая запись должна иметь свой e-mail(yahoo.com, mail.com и т.п.)
Необходимо заполнить магазин товарами(фото, описание, цена и т.п.) Первоисточник укажу при контакте