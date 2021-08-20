west_coast

Набор и распознавание текстов. Копирайт. Перевод с русского на украинский и наоборот. Транскрибация.

Студентка архитектурно-художественного института. Ответственно подхожу к работе. Отзывчивая и аккуратная в любом деле. Свободно и грамотно владею русским и украинским языками. Есть опыт работы в оформлении продуктов для сайта декоративной и уходовой косметики. Свободно владею программами photoshop и sai. Умею создавать как векторные изображения, так и объемные реалистичные иллюстрации. Помимо программ работаю на бумаге.