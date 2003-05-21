wh1tebread

Монтаж видео в After Effects, Vegas Pro и DaVinci Resolve. Обработка фото в Photoshop.

Уверенный пользователь Adobe Photoshop (стаж более 5 лет), After Effects (3+ года), Vegas Pro (~4 года). Сейчас изучаю новую для себя программу - DaVinci Resolve. Пунктуальный и ответственный, работаю по предоставленному ТЗ. Работаю на вполне производительной машине с 8 ядрами и 16Гб ОЗУ, поэтому проблем в процессе не возникает.

Мои работы в Photoshop в основном в этом паблике: vk.com/yahlep

Мои видеоролики с примерами монтажа: www.youtube.com/channel/UCGo8qayYoA7kh9sccGNr-Gg