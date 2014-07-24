Личная информация

ФИО: Рюмкина Светлана Владимировна

Адрес: Забайкальский край, г. Чита, ул. Нерчинско-Заводская 3

Дата рождения: 07.12.1991

Часовой пояс: UTC+10

Образование

Учебное заведение: ЧИ БГУЭП (Байкальский Государственный Университет Экономики и Права (Читинский филиал))

Период обучения: 2009-2014

Факультет: Экономический

Специальность: Экономическая теория со специализацией «Экономика предприятия и предпринимательская деятельность»

Образовательный профиль: Специалист

Форма обучения: Очная

Личные качества

Целеустремленная, пунктуальная, исполнительная, легко обучаемая, ответственная, самоорганизованная.

Английский язык: чтение со словарем.

Профессиональный опыт

Сентябрь 2013- май 2014: Специалист по маркетингу

Устроилась в Филиал ОАО "МТС" в Забайкальском крае с последующим прохождением преддипломной практики на должность "специалист по маркетингу". Занималась анализом рынка и ценообразования на рынке телекоммуникационных услуг; сбором и анализом статистики по продажам компании, используя для этого такие программы, как Excel и Oracle. Исследовала, как влияют маркетинговые акции на продажи компании в нашем регионе. Также занималась адаптацией приказов в рамках макрорегиона Дальний Восток, регион Забайкальский край; составляла анонсы новых тарифных планов, размещала их на сайте компании.

Май 2013- август 2013: Помощник руководителя

Работала помощником руководителя в ООО «Процессинговая компания «Эталон Плюс». Занималась поиском сотрудников для компании с использованием интернет сайтов. В мои обязанности входило: выполнение личных поручений руководителя, ведение табеля учета рабочего времени, осуществление техническое помощи непосредственно руководителю, прием звонков, отслеживания поступления документов и корреспонденции, своевременная их передача; контроль получения и отправки входящей и исходящей корреспонденции руководителя (документы, письма, факсы, письма по электронной почте). Также по поручению руководителя согласовывала отдельные вопросы с работниками структурных подразделений, доводила указания и распоряжения руководителя, контролировала исполнения указаний и распоряжений.

Навыки

Компьютером владею очень хорошо. Умею работать в таких программах, как: PhotoShop, Paint.net, Word, Excel, PowerPoint. Умею обрабатывать большие массивы данных. Знакома с системой Яндекс метрика, Googleanalytics. Имею представление о SMM (SocialMediaMarketing). Умею быстро находить информацию в интернете, имею навыки скоростной печати.

Контакты

Email: [email protected]

Skype: whadez

Телефон: +7-924-474-5710