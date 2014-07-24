Личная информация
ФИО: Рюмкина Светлана Владимировна
Адрес: Забайкальский край, г. Чита, ул. Нерчинско-Заводская 3
Дата рождения: 07.12.1991
Часовой пояс: UTC+10
Образование
Учебное заведение: ЧИ БГУЭП (Байкальский Государственный Университет Экономики и Права (Читинский филиал))
Период обучения: 2009-2014
Факультет: Экономический
Специальность: Экономическая теория со специализацией «Экономика предприятия и предпринимательская деятельность»
Образовательный профиль: Специалист
Форма обучения: Очная
Личные качества
Целеустремленная, пунктуальная, исполнительная, легко обучаемая, ответственная, самоорганизованная.
Английский язык: чтение со словарем.
Профессиональный опыт
Сентябрь 2013- май 2014: Специалист по маркетингу
Устроилась в Филиал ОАО "МТС" в Забайкальском крае с последующим прохождением преддипломной практики на должность "специалист по маркетингу". Занималась анализом рынка и ценообразования на рынке телекоммуникационных услуг; сбором и анализом статистики по продажам компании, используя для этого такие программы, как Excel и Oracle. Исследовала, как влияют маркетинговые акции на продажи компании в нашем регионе. Также занималась адаптацией приказов в рамках макрорегиона Дальний Восток, регион Забайкальский край; составляла анонсы новых тарифных планов, размещала их на сайте компании.
Май 2013- август 2013: Помощник руководителя
Работала помощником руководителя в ООО «Процессинговая компания «Эталон Плюс». Занималась поиском сотрудников для компании с использованием интернет сайтов. В мои обязанности входило: выполнение личных поручений руководителя, ведение табеля учета рабочего времени, осуществление техническое помощи непосредственно руководителю, прием звонков, отслеживания поступления документов и корреспонденции, своевременная их передача; контроль получения и отправки входящей и исходящей корреспонденции руководителя (документы, письма, факсы, письма по электронной почте). Также по поручению руководителя согласовывала отдельные вопросы с работниками структурных подразделений, доводила указания и распоряжения руководителя, контролировала исполнения указаний и распоряжений.
Навыки
Компьютером владею очень хорошо. Умею работать в таких программах, как: PhotoShop, Paint.net, Word, Excel, PowerPoint. Умею обрабатывать большие массивы данных. Знакома с системой Яндекс метрика, Googleanalytics. Имею представление о SMM (SocialMediaMarketing). Умею быстро находить информацию в интернете, имею навыки скоростной печати.
Контакты
Email: [email protected]
Skype: whadez
Телефон: +7-924-474-5710