whereareac

Начинающий веб программист

Приветствую, Меня зовут Данил, я студент.

Моя основная специализация — это:

Дизайн сайтов, от визитки и Интернет-магазина. Никаких шаблонов, все проекты разрабатываются по индивидуальным концепциям в соответствии с разработанными прототипами (если они требуются). Адаптивный дизайн подразумевает разработку макетов для десктопа, планшета и смартфона (обычно это 1280 px, 768 px и 320 px, соответственно, но мы можем выбрать с вами абсолютно любые, необходимые вам разрешения). В работе я использую не только инструментарий дизайнера (Figma, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator), но и глубокие практические знания в области маркетинга и психологии рекламы (за плечами — высшее рекламное образование с красным дипломом и опыт работы в крупных компаниях). Это эффективное сочетание позволяет разрабатывать мне по-настоящему продуманный, современный и работающий дизайн.

Дизайн и анимация рекламных баннеров. Я разрабатываю красочные и эффективные баннеры в форматах GIF/JPEG/PNG. Выбор и использование эффектов, разработка сценария, подготовка рекламных текстов — все это я беру на себя.

Дизайн мобильных приложений. Мобильными приложениями, для которых я разрабатываю дизайн, легко пользоваться, у них доступная навигация, продуманный интерфейс и качественное оформление. Я стараюсь вложить в разработку весь свой опыт и подхожу индивидуально к каждой задаче.

Также я могу сделать:

Дизайном полиграфии. Визитки, буклеты, листовки, конверты, рекламные модули в печатные издания и т.п.