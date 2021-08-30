Мы - WhileWebProduction. Работаем над созданием сайтов, комплексных порталов, проектов электронной коммерции и разработкой приложений "под ключ".

Здравствуйте. Мы - команда профессионалов из Украины. Работаем в сфере IT с 2015 года. Мы работаем над созданием сайтов, комплексных порталов, проектов электронной коммерции и разработкой приложений "под ключ". Кроме того, мы осуществляем доработку и сопровождение уже завершенных проектов. Кроме того, мы осуществляем интеграцию и синхронизацию с различными системами (CRM, 1С и т.д.). К каждому проекту мы подходим индивидуально, решая проблемы и задачи конкретного клиента.Наши навыки:UX/UI дизайнFront-End разработкаBack-End разработкаРазработка CMSРазработка веб-сайтовРазработка для электронной коммерцииРазработка полного стекаВеб-дизайнРазработка приложенийИнтеграция APIТехнологии, которые мы используем:HTML5CSS3PHP7JavaScriptWordpressWooCommerceElementorBootstrapYii2LaravelMySQLLiqPayPayPalStripeЕсть проект для обсуждения? Свяжитесь с нами, и мы поможем!