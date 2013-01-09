white_cat82

Рекламная/Постановочная/ Интерьеры

Образование высшее.

C 2001 –2004 старший преподаватель комьютерного дизайна и компьютерных курсов в образовательном центре им. Олехника

С 2003-2011 год старший преподаватель кафедры дизайна МГГУ им. М.А. Шолохова

С 2007-2009 год старший преподаватель фотографии и фоторетуши колледжа ВГИК

В профессиональной фотографии 10 лет. Публикации в авторитетных печатных и интернет изданиях по технике съемки, обработке фотографий, тестированию фотокамер.

Есть опыт работы в качестве менеджера фотопроектов и фотографа -постановщика фотосессий.

Направление - свадебная фотография, студийная фотосъемка – fashion, beauty, art-nude , предметная и рекламная фотография (съемки для рекламного каталога одежды фирмы Territory Ahead (США), флористических салонов, салона свадебной и вечерней моды Киномода, съемки для каталогов, буклетов агенства недвижимости Wellhome) , пейзажи-оформление интерьеров (Съемка для журнала "Лучшие интерьеры")