white_dust

Анастасия Молчанова white_dustwhite_dust
Молчанова Анастасия Игоревна
Пол: женский.
Год рождения: 15 августа 1989
Электронная почта: [email protected]
Телефоны: мобильный (926) 3677467, дополнительный: (926) 8757045.
Предпочтительный способ связи: e-mail
Адрес: Московская область, Щелковский район
Пожелания к будущей работе:
Должность: контент-редактор, контент-менеджер, журналист-фрилансер, корреспондент-фрилансер, модератор сайта, администратор сайта, специалист по PR в сети интернет.
Отрасль: СМИ, издательство, полиграфия, IT, культура и искусство (развлечения).
Зарплата (минимум): от 20.000 руб. (за полную 8-часовую 5-дневку) ; возможны варианты (рассмотрю все)
График работы: полный рабочий день (до 18:00) /свободный график/ freelance.
Опыт работы С 2005 по настоящее время:
Без записей в трудовой книжке:
Интернет-проект Goroscopi.ru (Москва)
с марта 2005 по сентябрь 2006
Должность: внештатный автор (удаленная работа)
Должностные обязанности: написание статей и новостей для рубрики «Любовь и не только», «Life Style»
Журнал «Абитуриент»
С сентября 2006 по январь 2007
Должность: внештатный автор
Должностные обязанности: написание статей в раздел на учебные темы в раздел «Проба пера»
Газета «Время» (МО, Щелковский р-н)
С сентября 2007 по январь 2008
Должность: внештатный корреспондент молодежной редакции
Должностные обязанности: посещение мероприятий местного масштаба, общение с муниципалитетом, написание статей и новостей на социально-политические, а также молодежные темы
Щелковское радио (МО, Щелковский р-н)
С января 2008 по март 2008
Должность: внештатный корреспондент, диктор вечернего выпуска новостей по выходным
Должностные обязанности: посещение мероприятий местного масштаба, общение с муниципалитетом, написание статей и новостей на социально-политические, а также молодежные темы, читка новостей в записи и в прямом эфире, общение с гостями в студии
С записью в трудовой книжке:
ООО «РДВ-медиа-групп», Интернет-проект VashDosug.Ru
С апреля 2008 по настоящее время
Должность: редактор раздела «Клубы/Концерты»
Должностные обязанности: написание авторских (или на базе пресс-релизов) анонсов предстоящих мероприятий клубно-концерной жизни Москвы, а также новостей и статей в виде интервью или музобзоров. Работа с pr-менеджерами, пресс-аташе, организаторами концертов, концертными агентствами, представителями артистов и т.д. Мониторинг предстоящих событий, а также сайтов и печатных изданий конкурентов. Разработка конкурсов и промо-акций, налаживание партнерских отношений с представителями клубно-концертных площадок или самих артистов. Посещение значимых в музыкальном мире событий, написание пост-релизов.
Профессиональные навыки: Уверенный пользователь РС: Microsoft Office, Photoshop, Internet Exploler, Outlook Express; навыки работы с административной системой сайта, базовое знание html, высокая скорость печати, модераторская работа на сайте. Хорошее знание русского языка, мировой художественной культуры и истории музыки в частности; ориентируюсь в современной клубно-концертной музыкальной индустрии, имеется своя база контактов, также обладаю хорошими навыками редакторской правки и базовыми знаниями корректорской
Образование:
Среднее - Щелковская муниципальная гимназия’07
Основное — неполное высшее. Московский государственный университет печати, кафедра периодической печати, факультет издательского дела и журналистики, с 2007 по наст. время. Специальность: журналистика
Дополнительные сведения:
English Language: разговорный – базовый, письменный – средний.
Семейное положение: не замужем.
Дети: нет.
Возможность командировок: да, имеется заграничный паспорт нового поколения
О профессиональной деятельности: не представляю жизнь без музыки как живой, так и электронной. Люблю открывать для себя новые музыкальные стили и имена. Мне интересна любая работа, связанная с клубно-концертной тематикой: будь то написание текстов, журналистская практика, редакторские обязанности, промоушен или PR. Также принимаются предложения работы по иным тематикам: lifestyle, wellness, мода, кино, детские рубрики (разлечения), светская жизнь, танцы, биографические каталоги, еда, город и многое другое.
Условия труда: ищу работу в свободное от учебы время (до 18:00)
Личные качества: коммуникабельна, стрессоустойчива, обладаю нестандартным взглядом на жизнь и твердой жизненной позицией