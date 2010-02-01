white_dust

Молчанова Анастасия Игоревна

Пол: женский.

Год рождения: 15 августа 1989

Электронная почта: [email protected]

Телефоны: мобильный (926) 3677467, дополнительный: (926) 8757045.

Предпочтительный способ связи: e-mail

Адрес: Московская область, Щелковский район

Пожелания к будущей работе:

Должность: контент-редактор, контент-менеджер, журналист-фрилансер, корреспондент-фрилансер, модератор сайта, администратор сайта, специалист по PR в сети интернет.

Отрасль: СМИ, издательство, полиграфия, IT, культура и искусство (развлечения).

Зарплата (минимум): от 20.000 руб. (за полную 8-часовую 5-дневку) ; возможны варианты (рассмотрю все)

График работы: полный рабочий день (до 18:00) /свободный график/ freelance.

Опыт работы С 2005 по настоящее время:

Без записей в трудовой книжке:

Интернет-проект Goroscopi.ru (Москва)

с марта 2005 по сентябрь 2006

Должность: внештатный автор (удаленная работа)

Должностные обязанности: написание статей и новостей для рубрики «Любовь и не только», «Life Style»

Журнал «Абитуриент»

С сентября 2006 по январь 2007

Должность: внештатный автор

Должностные обязанности: написание статей в раздел на учебные темы в раздел «Проба пера»

Газета «Время» (МО, Щелковский р-н)

С сентября 2007 по январь 2008

Должность: внештатный корреспондент молодежной редакции

Должностные обязанности: посещение мероприятий местного масштаба, общение с муниципалитетом, написание статей и новостей на социально-политические, а также молодежные темы

Щелковское радио (МО, Щелковский р-н)

С января 2008 по март 2008

Должность: внештатный корреспондент, диктор вечернего выпуска новостей по выходным

Должностные обязанности: посещение мероприятий местного масштаба, общение с муниципалитетом, написание статей и новостей на социально-политические, а также молодежные темы, читка новостей в записи и в прямом эфире, общение с гостями в студии

С записью в трудовой книжке:

ООО «РДВ-медиа-групп», Интернет-проект VashDosug.Ru

С апреля 2008 по настоящее время

Должность: редактор раздела «Клубы/Концерты»

Должностные обязанности: написание авторских (или на базе пресс-релизов) анонсов предстоящих мероприятий клубно-концерной жизни Москвы, а также новостей и статей в виде интервью или музобзоров. Работа с pr-менеджерами, пресс-аташе, организаторами концертов, концертными агентствами, представителями артистов и т.д. Мониторинг предстоящих событий, а также сайтов и печатных изданий конкурентов. Разработка конкурсов и промо-акций, налаживание партнерских отношений с представителями клубно-концертных площадок или самих артистов. Посещение значимых в музыкальном мире событий, написание пост-релизов.

Профессиональные навыки: Уверенный пользователь РС: Microsoft Office, Photoshop, Internet Exploler, Outlook Express; навыки работы с административной системой сайта, базовое знание html, высокая скорость печати, модераторская работа на сайте. Хорошее знание русского языка, мировой художественной культуры и истории музыки в частности; ориентируюсь в современной клубно-концертной музыкальной индустрии, имеется своя база контактов, также обладаю хорошими навыками редакторской правки и базовыми знаниями корректорской

Образование:

Среднее - Щелковская муниципальная гимназия’07

Основное — неполное высшее. Московский государственный университет печати, кафедра периодической печати, факультет издательского дела и журналистики, с 2007 по наст. время. Специальность: журналистика

Дополнительные сведения:

English Language: разговорный – базовый, письменный – средний.

Семейное положение: не замужем.

Дети: нет.

Возможность командировок: да, имеется заграничный паспорт нового поколения

О профессиональной деятельности: не представляю жизнь без музыки как живой, так и электронной. Люблю открывать для себя новые музыкальные стили и имена. Мне интересна любая работа, связанная с клубно-концертной тематикой: будь то написание текстов, журналистская практика, редакторские обязанности, промоушен или PR. Также принимаются предложения работы по иным тематикам: lifestyle, wellness, мода, кино, детские рубрики (разлечения), светская жизнь, танцы, биографические каталоги, еда, город и многое другое.

Условия труда: ищу работу в свободное от учебы время (до 18:00)

Личные качества: коммуникабельна, стрессоустойчива, обладаю нестандартным взглядом на жизнь и твердой жизненной позицией