white_hacker

Профессиональный поиск уязвимостей

Проведу профессиональный поиск уязвимостей на вашем веб-ресурсе для их последующего устранения

Преимущества работы со мной:

- Имею большой опыт в поиске уязвимостей на заказ

- Ежедневно обучаюсь и повышаю квалификацию

- Участвую в разного рода CTF

- Знаю не только про то, как атаковать, но и про то, как защищать целевой ресурс

- Владею Python и C# на профессиональном уровне

- Знаю английский, русский и китайский язык

P.s. Работаю исключительно в рамках закона