white_hacker

Профессиональный поиск уязвимостей
Проведу профессиональный поиск уязвимостей на вашем веб-ресурсе для их последующего устранения
Преимущества работы со мной:
- Имею большой опыт в поиске уязвимостей на заказ
- Ежедневно обучаюсь и повышаю квалификацию
- Участвую в разного рода CTF
- Знаю не только про то, как атаковать, но и про то, как защищать целевой ресурс
- Владею Python и C# на профессиональном уровне
- Знаю английский, русский и китайский язык
P.s. Работаю исключительно в рамках закона
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