Ирина Демеденко white_horsewhite_horse
Образование: Горловский Государственный Институт Иностранных Языков
Факультет: переводческий
Специальность: переводчик
Профессиональные навыки:
- свободное владение английским языком (Advanced level);
- опыт устного: перевод с/на английский;
- опыт общения с иностранцами;
- письменный перевод текстов;
- редактирование, коррекция англо-, и русскоязычных текстов;
- владение лучшими электронными словарями и энциклопедической литературой;
- написание статей, сочинений, рефератов (английский);
- хорошее знание ПК - Ms Office‚ Internet.
Выполню работу качественно и быстро.
Рерайт 1$-1000/копирайт 2$-1000 (в зависимости от тематики и сроков работы )
Перевод 3$-1000 (английский-русский; английский-украинский и наоборот)
Создаю грамотные, информативные, интересные статьи на любую тематику.