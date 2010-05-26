Образование: Горловский Государственный Институт Иностранных Языков

Факультет: переводческий

Специальность: переводчик

Профессиональные навыки:

- свободное владение английским языком (Advanced level);

- опыт устного: перевод с/на английский;

- опыт общения с иностранцами;

- письменный перевод текстов;

- редактирование, коррекция англо-, и русскоязычных текстов;

- владение лучшими электронными словарями и энциклопедической литературой;

- написание статей, сочинений, рефератов (английский);

- хорошее знание ПК - Ms Office‚ Internet.

Выполню работу качественно и быстро.

Рерайт 1$-1000/копирайт 2$-1000 (в зависимости от тематики и сроков работы )

Перевод 3$-1000 (английский-русский; английский-украинский и наоборот)

Создаю грамотные, информативные, интересные статьи на любую тематику.