whiteaangel

Евгений Бикето whiteaangelwhiteaangel
Образование:
09.2013 – 06.2017
Дальневосточный Федеральный Университет, Школа естественных наук
Бакалавриат по направлению: “Математика и компьютерные науки”, профиль “Вычислительная
математика, информатика и компьютерные технологии”.
09.2017 – 06.2019
Дальневосточный Федеральный Университет, Школа естественных наук
Магистратура по направлению: “Прикладная математика и информатика”, профиль “Математическое
и информационное обеспечение экономической деятельности”. В рамках данной
магистратуры обучался на первой в России магистерской программе, по профилю “VR/AR & GameDev”. Красный диплом.
Профессиональные навыки:
- Знание движка Unity
- Знание языка C#
- Опыт разработки приложений виртуальной и дополненной реальности
- Знание языка С++ (базовый уровень).
- Умение разрабатывать сайты (php + html + javascript)
- Навык обработки статистических данных (знание языка R)
- Знание 1С (базовый уровень)
- Умение работать с Git
- Уверенный пользователь ПК (Word, Excel, PowerPoint)
Опыт работы:
06.2014-07.2014
Дальневосточный Федеральный Университет
Учебная практика по теме: «Разработка электронного сайта с использованием баз данных».
07.2018 – 09. 2018
Администрация Приморского края
Разработка приложения дополненной реальности “AR Приморье” представленного на ВЭФ 2018 в павильоне Приморского края.
05.2019 – 08.2019
Дальневосточный Федеральный Университет
Разработка приложения виртуальной реальности “Виртуальный тур ДВФУ” представленного на
ВЭФ 2019.
Иностранные языки:
Английский (чтение технических текстов)
Дополнительные сведения о себе:
7-9 ноября 2017г. – Участвовал в хакатоне “Собери Университет 20.35” VR/AR.
20-22 декабря 2017г. – Участвовал в хакатоне для магистров Дальнего Востока в
области VR/AR.
Кейс от центра немецкой реабилитации “Самсон” на тему “Реабилитация плечевого
и локтевого суставов в VR” - 2ое место.
20-25 мая 2018г. – Участвовал в хакатоне AR/VR ДВФУ. Кейс от компании Rubius на
тему “Дизайн интерьера в смешанной реальности” - 2 место.
20-22 сентября 2018г. – Участвовал в региональном хакатоне по дополненной и
виртуальной реальности. Кейс от компании МТС для HR департамента - 2е место.
Есть публикации в рамках региональной научно-практической конференции студентов,
аспирантов и молодых ученых по естественным наукам - 2018, 2019 год.