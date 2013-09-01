whiteaangel

Unity/C# разработчик.

Образование:

09.2013 – 06.2017

Дальневосточный Федеральный Университет, Школа естественных наук

Бакалавриат по направлению: “Математика и компьютерные науки”, профиль “Вычислительная

математика, информатика и компьютерные технологии”.

09.2017 – 06.2019

Дальневосточный Федеральный Университет, Школа естественных наук

Магистратура по направлению: “Прикладная математика и информатика”, профиль “Математическое

и информационное обеспечение экономической деятельности”. В рамках данной

магистратуры обучался на первой в России магистерской программе, по профилю “VR/AR & GameDev”. Красный диплом.

Профессиональные навыки:

- Знание движка Unity

- Знание языка C#

- Опыт разработки приложений виртуальной и дополненной реальности

- Знание языка С++ (базовый уровень).

- Умение разрабатывать сайты (php + html + javascript)

- Навык обработки статистических данных (знание языка R)

- Знание 1С (базовый уровень)

- Умение работать с Git

- Уверенный пользователь ПК (Word, Excel, PowerPoint)

Опыт работы:

06.2014-07.2014

Дальневосточный Федеральный Университет

Учебная практика по теме: «Разработка электронного сайта с использованием баз данных».

07.2018 – 09. 2018

Администрация Приморского края

Разработка приложения дополненной реальности “AR Приморье” представленного на ВЭФ 2018 в павильоне Приморского края.

05.2019 – 08.2019

Дальневосточный Федеральный Университет

Разработка приложения виртуальной реальности “Виртуальный тур ДВФУ” представленного на

ВЭФ 2019.

Иностранные языки:

Английский (чтение технических текстов)

Дополнительные сведения о себе:

7-9 ноября 2017г. – Участвовал в хакатоне “Собери Университет 20.35” VR/AR.

20-22 декабря 2017г. – Участвовал в хакатоне для магистров Дальнего Востока в

области VR/AR.

Кейс от центра немецкой реабилитации “Самсон” на тему “Реабилитация плечевого

и локтевого суставов в VR” - 2ое место.

20-25 мая 2018г. – Участвовал в хакатоне AR/VR ДВФУ. Кейс от компании Rubius на

тему “Дизайн интерьера в смешанной реальности” - 2 место.

20-22 сентября 2018г. – Участвовал в региональном хакатоне по дополненной и

виртуальной реальности. Кейс от компании МТС для HR департамента - 2е место.

Есть публикации в рамках региональной научно-практической конференции студентов,

аспирантов и молодых ученых по естественным наукам - 2018, 2019 год.