whitekvblack33

Юлія whitekvblack33

 
51 годУкраина/Винница
год на фриланс-бирже
Была
год назад
швидко, якісно - скорость и качество

Освіта вища філологічна (мови українська, російська). Досвід роботи редактором, автором статей, рекламних матеріалів, набір текстів, коректура текстів.

Висока швидкість набору текстів, редагування, авторські матеріали (унікальність 100%)

 

Образование высшее филологическое (украинский, русский язык). Опыт работы редактором, автором статей, рекламных материалов, набор текстов, корректура текстов.

Высокая скорость набора текстов, редактирования, авторские материалы (уникальность 100%).