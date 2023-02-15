whitekvblack33

швидко, якісно - скорость и качество
Освіта вища філологічна (мови українська, російська). Досвід роботи редактором, автором статей, рекламних матеріалів, набір текстів, коректура текстів.
Висока швидкість набору текстів, редагування, авторські матеріали (унікальність 100%)
Образование высшее филологическое (украинский, русский язык). Опыт работы редактором, автором статей, рекламных материалов, набор текстов, корректура текстов.
Высокая скорость набора текстов, редактирования, авторские материалы (уникальность 100%).