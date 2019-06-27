whitemantikora

Нужно что-то перевести или написать (кроме дипломной)? Обращайтесь!

Учусь на специальности международного права и тем же временем подзарабатываю переводчиком онлайн. Могу перевести текст, могу его немного изменить, если нужно, могу и сама написать статью, нужно лишь указать сколько символов/слов, на какую тематику, отдельные пожелания и, собственно, дедлайн. Отдаю предпочтение текстам об IT, киберспорте, бизнесе, психологии. Но так же работаю и с другими (кроме очень узких специальностей), просто на изучение темы уйдёт немного больше времени. Каждая работа будет выполнена именно так, как нужно Вам (или всегда можно внести поправки, не так ли?)