Я — профессиональный дизайнер. Специализируюсь на дизайне сайтов любой сложности, разработке логотипов и фирменного стиля.
Я ценю Ваше время и искренне надеюсь, что время, потраченное вами на изучение моего портфолио и отзывов, позволит вам принять единственное правильное решение.
| Что умею:
- рисовать, как руками, так и на планшете ПК примеры
- фотографировать, обрабатывать и делать фотомонтаж
- рисовать все для сайта (логотипы, баннеры, элементы дизайна)
- фирменный стиль
| Как работаю:
Непосредственно с заказчиком или с понимающим представителем. Работаю качественно, и по возможности быстро. Хотите узнать обо мне больше? Сделайте это тут.
| С кем в команде:
Работаю как одна, так и в команде, если того требует конкретный проект .
| Чего не люблю:
Дизайны постсоветских времен, когда дизайнер недостаток своего умения и творчества сполна компенсируем наличием кучи картинок из клипартов (которые к слову в сети можно встретить на сотне-другой сайтов).
Еще недолюбливаю человеческую необязательности и попытки меня обмануть, сделав заказ у сразу нескольких исполнителей.
| Как начать:
Очень просто. Напишите или позвоните по одному из указанных контактов.
|| Обращайтесь, буду рада взаимовыгодному сотрудничеству!
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