Я — профессиональный дизайнер. Специализируюсь на дизайне сайтов любой сложности, разработке логотипов и фирменного стиля.

Я ценю Ваше время и искренне надеюсь, что время, потраченное вами на изучение моего портфолио и отзывов, позволит вам принять единственное правильное решение.

| Что умею:

- рисовать, как руками, так и на планшете ПК примеры

- фотографировать, обрабатывать и делать фотомонтаж

- рисовать все для сайта (логотипы, баннеры, элементы дизайна)

- фирменный стиль

| Как работаю:

Непосредственно с заказчиком или с понимающим представителем. Работаю качественно, и по возможности быстро. Хотите узнать обо мне больше? Сделайте это тут.

| С кем в команде:

Работаю как одна, так и в команде, если того требует конкретный проект .

| Чего не люблю:

Дизайны постсоветских времен, когда дизайнер недостаток своего умения и творчества сполна компенсируем наличием кучи картинок из клипартов (которые к слову в сети можно встретить на сотне-другой сайтов).

Еще недолюбливаю человеческую необязательности и попытки меня обмануть, сделав заказ у сразу нескольких исполнителей.

| Как начать:

Очень просто. Напишите или позвоните по одному из указанных контактов.

|| Обращайтесь, буду рада взаимовыгодному сотрудничеству!