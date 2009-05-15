whitestyle

Алла Гуляева whitestyle

 
39 летУкраина/Харьков
18 лет на фриланс-бирже
Была
11 лет назад

Я — профессиональный дизайнер. Специализируюсь на дизайне сайтов любой сложности, разработке логотипов и фирменного стиля.

Я ценю Ваше время и искренне надеюсь, что время, потраченное вами на изучение моего портфолио и отзывов, позволит вам принять единственное правильное решение.

| Что умею:

- рисовать, как руками, так и на планшете ПК примеры

- фотографировать, обрабатывать и делать фотомонтаж

- рисовать все для сайта (логотипы, баннеры, элементы дизайна)

- фирменный стиль

| Как работаю:

Непосредственно с заказчиком или с понимающим представителем. Работаю качественно, и по возможности быстро. Хотите узнать обо мне больше? Сделайте это тут.

| С кем в команде:

Работаю как одна, так и в команде, если того требует конкретный проект .

| Чего не люблю:

Дизайны постсоветских времен, когда дизайнер недостаток своего умения и творчества сполна компенсируем наличием кучи картинок из клипартов (которые к слову в сети можно встретить на сотне-другой сайтов).

Еще недолюбливаю человеческую необязательности и попытки меня обмануть, сделав заказ у сразу нескольких исполнителей.

| Как начать:

Очень просто. Напишите или позвоните по одному из указанных контактов.

|| Обращайтесь, буду рада взаимовыгодному сотрудничеству!

Дизайн сайта
Портфолио
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Отзывы заказчиков
udaff_es
Гость 
45 летБеларусь
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
$120
10 баллов
15 лет назад
Создание визитной карточки и логотипа
Работал с Аллой первый раз и меня не подвели. И смею сказать, свои выбором остался доволен. Итог - профессионально выполненный логотип. Даже больше чем я ожидал. Примите мои благодарности.
Александр, спасибо за сотрудничество. Было приятно с Вами работать. Четкое понимание того, что нужно и что хочешь получить в результате. Своевременная оплата и возможность всегда связаться. Уважение к исполнителю. Рекомендую всем и надеюсь на дальнейшее сотрудничество)
Ответный отзыв
Kasianenko
42 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
$580
10 баллов
15 лет назад
Необходим сайт парфюмерной тематикии бижутерии
По горячим следам. Вот, сегодня и завершился наш с Вами проект, Алла. Хочу выразить большую благодарность за помощь в реализации интернет-проекта. Дизайн и фирменный стиль получились на отлично. О чём свидетельствует положительная оценка вышестоящего руководства. Признаюсь, по началу были сомнения по поводу удалённой работы с дизайнером, но благодаря чётким и доходчивым ответам, пониманию структуры работы и красочным работам в портфолио, пришёл к выводу что именно здесь я получу тот продукт, который будет выгодно позиционировать нашу компанию в интернете. Алла, спасибо Вам!
galicinkiev
Galicin Alexey 
43 годаУкраина
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
$300
10 баллов
15 лет назад
Дизайн для музыкального сайта
Алла, интересный человек. И как выяснилось еще и грамотный специалист. Помогла мне разложить виденье моей задачи по полочкам и показала пошаговую реализацию моих мыслей. Спасибо тебе за работу!