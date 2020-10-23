whyssz

Дмитрий whyssz

 
27 лет
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Вёрстка сайтов кроссбраузерным валидным кодом. С использованием знаний по HTML/CSS, SCSS, GULP, БЭМ, jQUERY, JavaScript.

Положительные стороны при работе со мной:

  • Время на написание технического задания. В ТЗ трудно уместить все и что-нибудь не забыть, пробежавшись по ТЗ и макету, задам максимально-информативные вопросы.
  • Деньги. На основе макета и пожеланий клиента разрабатываю адаптивную верстку. Это существенно экономит Ваш бюджет и не требует доработок макета дизайнером.
  • Взаимопонимание. Просьбы и незначительные доработки упущенные в дизайне обговариваются и решаются.
  • Гарантии на верстку. В течение недели после передачи архива с готовой версткой я бесплатно исправляю свои ошибки которые могли быть пропущены при приеме работы и замечены позже.
Технологии:

    html/css, gulp, scss, jQuery, JavaSccript, БЭМ.

Связь:

  • E-mail:  [email protected]
  • Телеграмм:  whyssz
  • VK:  whyssz﻿
  • Или другой удобный для вас вариант, свяжитесь и договоримся
Портфолио:  

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