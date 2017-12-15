wiatcheslaw

Многорукий многоног :)

На самом популярном сайте по фрилансу вхожу в ТОП 10 лучших исполнителей

Мои отзывы тут

http://vk.com/wiatcheslav

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Чем я занимаюсь?

- Размещением объявлений (товар, услуги, недвижка, транспорт, стройка, бизнес, вакансии)

- Наполнение_сайта контентом и товарами (уникальные описания, сео, копипаст товаров с донора, оформление в едином стиле, поиск информации для товаров и т.п.)

- Регистрация компании в справочниках (справочники и каталоги типа фламп, яндекс справка, уелл, и т.д.)

- Работаю с промышленными порталами по металлургии, железу, горючему

- Работаю с торговыми площадками по размещению товаров на них и базовая настройка шаблонов (тиу_ру, пульс_цен, близко, алл биз, биз торг, мегасклад и т.д.)

- Выполняю любую работу не требующую спец. образования (многорукий многоног)

P.S: Любимые движки магазов БМшоп и НЕТХАУС, но работал на АдвантШопе, Опен карт, Битрикс, Викс, Юми, Юкоз, Инсейлс и много много другого (нетхаус помогаю настраивать базово)