Звукорежиссер, Графический Дизайнер, Сценарист с опытом более 13 лет.
Повышаю ценность Вашего бренда/продукта путем создания современных, эффективных решений.
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Сферы деятельности и интересов:
Звукорежиссер
Графический дизайнер
Нарратив
🎯 Целью своей работы я ставлю — получение качественного конечного результата по каждому проекту.
Инструменты:
FL Studio
Adobe Audition
Adobe Photoshop
Adobe Illustrator
Adobe Premiere
Adobe After Effects
и другие дополнительные программы и сервисы
Способы связи:
Моб. телефон: +79885250505 (WhatsApp, Telegram)
E-mail: [email protected]
VK: vk.com/wiceway
Работаю по схеме:
Обсуждение проекта --> Определение стоимости и сроков исполнения --> Выбор исполнителем проекта --> Предоплата 50% или безопасная сделка --> Разработка проекта --> Согласование/ доработка/ окончательное согласование --> Получение остатка оплаты/завершение сделки --> Передача исходников
Оплата (по курсу продажи $ на день оплаты):
- Перевод на карту МИР
- ЮMoney
- PayPall