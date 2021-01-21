Звукорежиссер, Графический Дизайнер, Сценарист

Звукорежиссер, Графический Дизайнер, Сценарист с опытом более 13 лет.

Повышаю ценность Вашего бренда/продукта путем создания современных, эффективных решений.

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Сферы деятельности и интересов:

Звукорежиссер

Графический дизайнер

Нарратив

🎯 Целью своей работы я ставлю — получение качественного конечного результата﻿ по каждому проекту.

Инструменты:

FL Studio

Adobe Audition

Adobe Photoshop

Adobe Illustrator

Adobe Premiere

Adobe After Effects

и другие дополнительные программы и сервисы

Способы связи:

Моб. телефон: +79885250505 (WhatsApp, Telegram)

E-mail: [email protected]

VK: vk.com/wiceway

Работаю по схеме:

Обсуждение проекта --> Определение стоимости и сроков исполнения --> Выбор исполнителем проекта --> Предоплата 50% или безопасная сделка --> Разработка проекта --> Согласование/ доработка/ окончательное согласование --> Получение остатка оплаты/завершение сделки --> Передача исходников

Оплата (по курсу продажи $ на день оплаты):

- Перевод на карту МИР

- ЮMoney

- PayPall