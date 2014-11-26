Евлахова Ксения Михайловна (23года, г. Москва)
Контактные данные: +7 963 628 07 89; [email protected]
Образование
2014 Московский государственный университет им.М.В. Ломоносова, Москва
Философский факультет, Религиоведение(специалист)
Опыт работы:
Октябрь 2013 – январь 2014
Магазин «Мама, купи!»
Занимаемая должность
Продавец-консультант
Деятельность компании
Розничная торговля
Должностные обязанности:
- работа с клиентами
- демонстрация товара
- выполнение плана продаж
- положительные отзывы клиентов
- увеличение плана продаж
Ключевые навыки
Грамотная речь. Коммуникабельность.Ответственность. Стрессоустойчивость. Базовые знания немецкого и латинского языков. Средний уровень знания английского языка.
Обо мне
Выпускница философского факультета МГУим.М.В.Ломоносова
Уровень английского языка - Intermidiate,немецкий и латинский языки - базовые знания. Имею среднее музыкальное образование. Творческий человек, обладаю грамотной речью, была номинирована на премию "Поэт года 2012"(финалист),умею нетривиально и ёмко выражать
свои мысли.Заинтересована в работе корректором,редактором.