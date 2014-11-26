Редактор-корректор

Евлахова Ксения Михайловна (23года, г. Москва)

Контактные данные: +7 963 628 07 89; [email protected]

Образование

2014 Московский государственный университет им.М.В. Ломоносова, Москва

Философский факультет, Религиоведение(специалист)

Опыт работы:

Октябрь 2013 – январь 2014

Магазин «Мама, купи!»

Занимаемая должность

Продавец-консультант

Деятельность компании

Розничная торговля

Должностные обязанности:

работа с клиентами

демонстрация товара

выполнение плана продаж

положительные отзывы клиентов

увеличение плана продаж

Также имею небольшой опыт работы написания юридических консультаций,работа с программой Консультант-плюс (фриланс,5 месяцев)

Ключевые навыки

Грамотная речь. Коммуникабельность.Ответственность. Стрессоустойчивость. Базовые знания немецкого и латинского языков. Средний уровень знания английского языка.

Обо мне

Выпускница философского факультета МГУим.М.В.Ломоносова

Уровень английского языка - Intermidiate,немецкий и латинский языки - базовые знания. Имею среднее музыкальное образование. Творческий человек, обладаю грамотной речью, была номинирована на премию "Поэт года 2012"(финалист),умею нетривиально и ёмко выражать

свои мысли.Заинтересована в работе корректором,редактором.