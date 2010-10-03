widelens

Михаил widelens

 
38 летРоссия/Москва
13 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад
WideLens - Студия интерьерной фотографии

Фотосъемка интерьеров, ландшафта и архитектуры.

Интерьерная съемка объектов любой сложности.

Создание панорам и виртуальных туров.

Полное портфолио можно увидеть на сайте студии: http://widelens.ru/portfolio