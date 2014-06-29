Качественный перевод, рерайт, копирайт

Приветствую Вас.

Предлагаю услуги в сфере копирайтинга, рерайтинга,а также перевода и корректировки.

Цены ломить не буду так как фрилансер-новичок, но работать за копейки тоже не буду.

Опыт работы с текстом имеется, работал около 2х лет на текстовых биржах, были постоянные клиенты.

Немного о себе:

Имею диплом о высшем образовании.

Портфолио оставлять не буду, готов доказать качественное выполнение работы, бесплатным экземпляром на Ваших условиях.