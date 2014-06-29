Качественный перевод, рерайт, копирайт
Приветствую Вас.
Предлагаю услуги в сфере копирайтинга, рерайтинга,а также перевода и корректировки.
Цены ломить не буду так как фрилансер-новичок, но работать за копейки тоже не буду.
Опыт работы с текстом имеется, работал около 2х лет на текстовых биржах, были постоянные клиенты.
Немного о себе:
Имею диплом о высшем образовании.
Портфолио оставлять не буду, готов доказать качественное выполнение работы, бесплатным экземпляром на Ваших условиях.
Редактирование и Корректура
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Переводы
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Копирайтинг
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