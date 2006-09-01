wifik15

Эльза wifik15

 
34 годаРоссия/Челябинск
11 лет на фриланс-бирже
Была
11 лет назад

Образование:

01.09.2006г – 30.06.2011г.

Челябинский Государственный Университет

Факультет Евразии и Востока

Специальность: регионовед (со знанием английского и арабского языков).

Оконченное высшее

Опыт работы: Работала в Америке по программе «Work and travel» (20.05.2010 – 10.09.2010)

Образовательный центр Yes в должности «Преподаватель английского языка» (20.04.2011 – 31.08.2011)

Дополнительные сведения:

Знание языков: английский – свободно, арабский – базовый.

Без вредных привычек, исполнительная, пунктуальная, коммуникабельная, замужем, есть ребенок.