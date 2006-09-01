Образование:
01.09.2006г – 30.06.2011г.
Челябинский Государственный Университет
Факультет Евразии и Востока
Специальность: регионовед (со знанием английского и арабского языков).
Оконченное высшее
Опыт работы: Работала в Америке по программе «Work and travel» (20.05.2010 – 10.09.2010)
Образовательный центр Yes в должности «Преподаватель английского языка» (20.04.2011 – 31.08.2011)
Дополнительные сведения:
Знание языков: английский – свободно, арабский – базовый.
Без вредных привычек, исполнительная, пунктуальная, коммуникабельная, замужем, есть ребенок.
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