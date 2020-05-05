wikieditor

Основы
Обязательно к прочтению для тех, кто хочет заказать Вики-статью:Сперва нужно определиться для чего вам нужна статья. Вы хотите использовать Википедию как рекламную площадку или же просто пополнить эту энциклопедию очередной статейкой? Во втором случае — читаем дальше. В первом — вовсе забываем о Википедии. Реклама в Википедии это табу. Рекламные статьи быстро удаляются или же активно чистятся. Спам-ссылки убираются быстро и больше не возвращаются на место. Статьи, в которых была реклама, часто добавляются каким-нибудь участником в его список наблюдения и, собственно, у рекламщиков не остаётся никаких шансов. А у исполнителя (который внёс рекламу) будут серьёзные проблемы. Не следует загрязнять Википедию.Теперь, рекомендую молодым компаниям (которые существуют менее 10 лет), ещё не добившихся успеха и прочим (например, музыкальные коллективы etc) — отложить планы, связанные с публикацией в Википедии. Сейчас объясню.Итак ясно, что в Википедии пишут не обо всём. Чтобы, например, компания или какой-нибудь музыкальный коллектив получил статью о себе любимом, они должны чем-то выделяться среди остальных. В Википедии есть такое понятие, как общий критерий значимости. Также есть частные критерии (о них немного позже). Понятно для чего нужны всякие критерии. Без этих критериев Википедия стала бы свалкой информационного мусора и вряд ли пользовалась бы популярностью у читателей и прочих.Теперь поподробнее. Согласно ОКЗ, предмет статьи должен подробно рассматриваться в не менее чем 2-3 независимых авторитетных вторичных источниках. Тут важно каждое слово:
- Подробное рассмотрение — одного упоминания недостаточно. Источники, в которых предмет статьи только упоминаются — попросту отсекаются во время написания статьи. Хотя-бы один абзац — уже можно засчитать, как подобие подробного рассмотрения.
- Независимый источник — неаффилированный с предметом статьи. В качестве источников не могут использоваться пресс-релизы, официальные сайты (они могут только указываться в шаблон-карточке или где-то в конце статьи), или же заказные публикации во всяких изданиях.
- Авторитетный источник — обычно, в понимании Википедии это крупные известные СМИ уровня Коммерсант или Forbes. Также это могут быть всякие научные работы (обычно используются работы всяких кандидатов наук, или же всякие серьёзные диссертации и т. п.) или литература (тут приходится смотреть что за автор и издательство), темой которых, собственно, является сам предмет вики-статьи.
- Вторичный источник — аналитический материал. Это могут быть рецензии, биография и т. д. Первичные источники (новости и интервью) используются только для наполнения статьи, но показателем значимости не являются. Также первичка не используется для подтверждения каких-нибудь серьёзных фактов (например, если речь идёт о финансах компании, наградах или ещё чем-то) — нужно упираться на вторичку.
Во время вычитки статьи, редакторы Википедии вполне могут взглянуть на содержимое источников. Если там будет слишком много похвалы в адрес предмета статьи, то это могут воспринять как рекламу, например. Также могут взглянуть на дату публикации (короткий всплеск интереса со стороны СМИ и заказухи не показывают значимость). Вот они, основы Википедии. Это был общий критерий значимости. Помимо него есть частные, как я ранее писал. Это относится к персонам, в основном. Также есть частные критерии для программного обеспечения, веб-сайтов и прочего, но они, по своей сути, представляют собой тот же самый ОКЗ. А вот у персон частные критерии посложнее ОКЗ. Тут зависит от деятельности персоны. Самые, так сказать, «жёсткие» критерии — у предпринимателей. Если к предмету статьи можно применить частный критерий, то ОКЗ отбрасывается.Теперь о других правилах. Сам стиль статьи должен быть нейтральный (никакой эмоциональности и никаких намёков на рекламу), энциклопедичный. Идеальная вики-статья представляет собой «сухой» набор фактов. Также мнения, рассматриваемые в статье, должны быть взвешены. То есть, в меру должны быть как позитивные оценки, так и негативные. Иначе это могут засчитать, как нарушение правила о нейтральной точке зрения.Также рекомендую почитать ответы на частые вопросы. Вот вам ссылочка
на Википедию.Теперь ещё один важный нюанс. Многие заказчики считают, что если исполнитель как-то связан с администрацией Википедии, то гарантирована защита от удаления. Это не так. В Википедии, конечно, есть иерархия, но не такая как все себе представляют. Все участники равны, независимо от статуса. Если модератор (так обычно заказчики называют патрулирующих) будет спамить в статьях всякими дерьмовыми ссылочками, то у него будут проблемы. Например, могут начать обсуждения на форуме. Все его спам-действия отменят, а флаг (статус) патрулирующего могут отнять. Был такой случай
. С администраторами точно также — вынесут действия на обсуждение, лишат статуса и/или заблокируют. С администраторами такое уже бывало тоже, да. Так что запомните: статус в Википедии ничего не значит. Если хотите, чтобы статью точно не удалили — выполняйте все условия Википедии и будет вам счастье.Немного обо мне как редакторе Википедии:Уже давненько с удовольствием редактирую и активно дополняю русскую Википедию, так что имею много опыта. Пока у меня на счету ни одной удалённой статьи. Когда-то мне доверили флаг автопатрулируемого (правки автоматически сами проверяются) и он имеется у меня до сих пор. Являюсь автором нескольких статусных (это статьи, которые признаны обществом как качественные) статей. Хорошо знаю как оформляются статьи и прочее. И вообще, сами отзывы говорят о том, что мне можно довериться, не так ли?Особенно хорошо у меня набита рука на музыкальную тематику (жанры, альбомы и коллективы). А сложнее всего мне писать на тему художников (которые пишут картины и т. д.), поэтому остерегаюсь данной тематики.Если вам нужен перевод статьи, то я могу совершить публикации в английской или же украинской Википедии.Могу проконсультировать или ввести в основы данной энциклопедии (совершенно бесплатно).Для тех, кому нужна статья на музыкальную тематику (альбомы, коллективы etc):Для статьи о музыкальном коллективе нужно:
- Не менее двух профессиональных рецензий, посвященных творчеству данного коллектива.
- Интервью, в которых присутствуют какие-нибудь факты из биографии группы. Или, вместо этого, биография коллектива, опубликованная в каком-нибудь издании, или же присутствующая в какой-нибудь книге (это может быть какая-нибудь рок-энциклопедия, например) на музыкальную тематику.
Статья о музыкальном коллективе состоять из следующих разделов: биография, музыкальный стиль, состав (список участников), дискография. Первые два раздела пишутся по источникам. Также возможен раздел "Отзывы критиков", но в таком случае хотелось бы видеть побольше рецензий.Для статьи об альбоме можно использовать одну рецензию (если она достаточно подробная). Если не подробная, то лучше иметь при себе ещё одну или даже две рецензии. Коротко говоря, эти рецензии должны подробно описывать звучание альбома и т. п. Статья об альбоме будет содержать в себе список композиций, список участников записи, отзывы критиков и описание звучания релиза (за основу этих двух разделов берутся профессиональные рецензии).К статьям о музыкальных лейблах выдвигаются те же самые требования, что и к другим компаниям/организациям. То есть, 2-3 АИ, подробно рассматривающих деятельность данной компании.Предупреждаю заранее, что такие источники как DarkSide.ru
, Headbanger.ru
, Heavymusic.ru
, Lordsofmetal.nl
, Mastersland.com
, Metal-observer.com
, Metalcrypt.com
, Metalempire.tk
, Metalkings.ru
, MetalLibrary.ru
, MetalRus.ru
, Terroraiser, Rock Oracle, Metalizer, Metal Art, Legion, Dark Angle, Coyote Magazine, Apocalypszine, 1Rock и им подобные — авторитетными не являются. Статейки на музыкальную тематику в Википедии активно чистятся от этих ссылок. Так что запасаться нужно чем-то более серьёзным.Почему следует обратиться ко мне, вместо того чтобы самому браться за написание статьи?Практика показывает, что сколько ни читай правила — первый блин всё равно будет комом. В отличие от вас, я больше разбираюсь какие источники АИ и по какой тематике. И я как раз умею писать в приемлемом для Википедии стиле. Я уже сталкивался с такими заказчиками, которые делали выбор в пользу самостоятельности. Результат получался не очень. Статья писалась не по авторитетным источникам, хромал стиль и оформление. Получались статьи, которые в любой момент могли отправиться на удаление.К тому же, часть участников подозрительно относится к анонимным (незарегистрированным участникам) и новичкам, к сожалению. Особенно, если этот аноним/новичок пишет об какой-нибудь организации и т. д. К ним могут относиться как к рекламщикам и прочим. Могут следить за их вкладом (действиями). Кстати, к заказухам и участникам, которые как раз пишут подобные статьи, в Википедии относятся крайне негативно и предвзято. Так сложилось. Для того, чтобы писать на «горячие» тематики (в которых, как в Википедии привыкли, часто оказывается реклама, из-за чего такая подозрительность. Обычно это статьи о компаниях, предпринимателях и прочем) нужно иметь опыт.Так что лучше доверьте это дело мне. Если наделаете ошибок и будете повторять это снова и снова, какой-нибудь участник может добавить эту статью в свой список наблюдения и будет мониторить её. Также на статью могут поставить защиту от создания. Оба варианта усложнят процесс публикации в Википедии. Заплатив мне деньги, вы экономите и своё время, и свои нервы.Бриф (инфа, которую нужно мне знать перед выполнением заказа):ФИО персоны/название компании, род деятельности (если нужно писать статью с нуля) или же ссылка на существующую статью, которую просто нужно улучшить.Стоимость моих услуг:
- Написание статьи с нуля — зависит от размера. Небольшая статья — 750 ₴; Обычная — 1500 ₴; Большая — 3000 ₴
- Перевод статьи на другой язык (публикация в другом языковом разделе Википедии) — столько же, сколько и написание статьи с нуля. Но, если вы представите готовый текст, который просто нужно опубликовать (и, скорее всего, отредактировать перед этим) — на 33.333% дешевле (например, вместо 750 ₴ — 500 ₴).
- Редактирование — зависит от сложности задачи и т. д. Нужно обсуждать.
- Спасение статьи от удаления — 750 ₴
P. S. Учитывайте тот факт, что размер статьи зависит в первую очередь не от меня, а от авторитетных источников, которые я смогу найти в интернете. То есть, вполне возможно, что информации в источниках будет недостаточно для «средней» статьи, например.