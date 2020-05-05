wikieditor

Основы

Обязательно к прочтению для тех, кто хочет заказать Вики-статью:Сперва нужно определиться для чего вам нужна статья. Вы хотите использовать Википедию как рекламную площадку или же просто пополнить эту энциклопедию очередной статейкой? Во втором случае — читаем дальше. В первом — вовсе забываем о Википедии. Реклама в Википедии это табу. Рекламные статьи быстро удаляются или же активно чистятся. Спам-ссылки убираются быстро и больше не возвращаются на место. Статьи, в которых была реклама, часто добавляются каким-нибудь участником в его список наблюдения и, собственно, у рекламщиков не остаётся никаких шансов. А у исполнителя (который внёс рекламу) будут серьёзные проблемы. Не следует загрязнять Википедию.Теперь, рекомендую молодым компаниям (которые существуют менее 10 лет), ещё не добившихся успеха и прочим (например, музыкальные коллективы etc) — отложить планы, связанные с публикацией в Википедии. Сейчас объясню.Итак ясно, что в Википедии пишут не обо всём. Чтобы, например, компания или какой-нибудь музыкальный коллектив получил статью о себе любимом, они должны чем-то выделяться среди остальных. В Википедии есть такое понятие, как общий критерий значимости. Также есть частные критерии (о них немного позже). Понятно для чего нужны всякие критерии. Без этих критериев Википедия стала бы свалкой информационного мусора и вряд ли пользовалась бы популярностью у читателей и прочих.Теперь поподробнее. Согласно ОКЗ, предмет статьи должен подробно рассматриваться в не менее чем 2-3 независимых авторитетных вторичных источниках. Тут важно каждое слово:

Подробное рассмотрение — одного упоминания недостаточно. Источники, в которых предмет статьи только упоминаются — попросту отсекаются во время написания статьи. Хотя-бы один абзац — уже можно засчитать, как подобие подробного рассмотрения.

Независимый источник — неаффилированный с предметом статьи. В качестве источников не могут использоваться пресс-релизы, официальные сайты (они могут только указываться в шаблон-карточке или где-то в конце статьи), или же заказные публикации во всяких изданиях.

Авторитетный источник — обычно, в понимании Википедии это крупные известные СМИ уровня Коммерсант или Forbes. Также это могут быть всякие научные работы (обычно используются работы всяких кандидатов наук, или же всякие серьёзные диссертации и т. п.) или литература (тут приходится смотреть что за автор и издательство), темой которых, собственно, является сам предмет вики-статьи.

Вторичный источник — аналитический материал. Это могут быть рецензии, биография и т. д. Первичные источники (новости и интервью) используются только для наполнения статьи, но показателем значимости не являются. Также первичка не используется для подтверждения каких-нибудь серьёзных фактов (например, если речь идёт о финансах компании, наградах или ещё чем-то) — нужно упираться на вторичку.

Не менее двух профессиональных рецензий, посвященных творчеству данного коллектива.

Интервью, в которых присутствуют какие-нибудь факты из биографии группы. Или, вместо этого, биография коллектива, опубликованная в каком-нибудь издании, или же присутствующая в какой-нибудь книге (это может быть какая-нибудь рок-энциклопедия, например) на музыкальную тематику.

Написание статьи с нуля — зависит от размера. Небольшая статья — 750 ₴; Обычная — 1500 ₴; Большая — 3000 ₴

Перевод статьи на другой язык (публикация в другом языковом разделе Википедии) — столько же, сколько и написание статьи с нуля. Но, если вы представите готовый текст, который просто нужно опубликовать (и, скорее всего, отредактировать перед этим) — на 33.333% дешевле (например, вместо 750 ₴ — 500 ₴).

Редактирование — зависит от сложности задачи и т. д. Нужно обсуждать.

Спасение статьи от удаления — 750 ₴