Необходимо почистить сайт от вредоносного кода
- Веб-программирование11 заявокЗакрыт10 лет назад
Необходимо редактировать одну закладку на сайте, убрать (добавить) прайсы, фотографии на других страницахНаполнение сайтов12 заявокЗакрыт10 лет назад
- $7
Нужно добавить на сайт 2 прайса (каталога), один в word формате, другой в excel. А также сделать более заметными уже выложенные на сайте прайсы. Сайт - мпг74.рфНаполнение сайтов1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $100
составление семантического ядра, аудит, метатеги и ТЗ на статьи для продвиженияПоисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $10
Нужно добавить файл Sitemap на сайт, для улучшения индексирования сайта. Сайт - мпг74.рф Файл Sitemap — это файл, расположенный на сайте, с дополнительной информацией о страницах сайта, подлежащих индексированию. С помощью файла Sitemap вы можете сообщить ...Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $100
Добрый день! Вот наш сайт lovedsale.ru В общем для партнерства с агрегатами купонов нам необходим xml файл для импортирования или для загрузки на их сайт информации о наших акциях (купонах). Вот что они пишут - http://kuponator.ru/xmlformat.html , ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен11 лет назад