wildwolf

Евгений Шарапов wildwolf

 
35 летРоссия/Челябинск
11 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы фрилансеров
hand-made
Андрей 
40 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
$60
10 баллов
4 года назад
Xml-файл
Было приятно сотрудничать
Все выполнено качественно. В процессе Андрей выполнял работу, не включенную в проект, за что дополнительно попросил вполне адекватное вознаграждение. Все устроило, будем сотрудничать дальше.
Ответный отзыв
fxxer
37 летБеларусь
12 лет в сервисе
Был
17 дней назад
$5
10 баллов
10 лет назад
Добавление файла Sitemap на сайт
Хороший заказчик, рекомендую.
Спасибо, все быстро и качественно!
Ответный отзыв
Flexx02
Тарас 
33 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$6
10 баллов
10 лет назад
Добавление на сайт прайсов в формате excel и word
Рекомендую
Сработал оперативно и качественно. Рекомендую.
Ответный отзыв
fxxer
37 летБеларусь
12 лет в сервисе
Был
17 дней назад
$100
10 баллов
11 лет назад
Оптимизация сайта
Хороший заказчик. Четкое тз. Своевременная оплата. Рекомендую.
Проект выполнен полностью от и до + за приемлемую цену
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