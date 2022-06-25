william-web

Fullstack разработчик web-сайтов

Добрый день!

Занимась разработкой сайтов уже несколько лет, имею опыт работы со всеми популярными стеками: wordpress, laravel, yii, php, Django, css, MySQL, OracleSQL и т.д.

Предпочитаю заказы, в которых первостепенное значение имеет скорость выполнения: я могу написать почти любой сайт за 2-3 дня, при соответствующей оплате со стороны клиента. Соответственно, если Вы готовы хорошо платить - я готов выполнить Ваш заказ максимально быстро (например, лендинг я выполняю за 1 день, и если мы договорились о работе утром - то вечером Ваш лендинг уже будет у Вас).

Буду рад сотрудничать со всеми, кто так же, как и я, ценить качество, скорость и своевременное исполнение обязательств.

С уважением,

Вильям.