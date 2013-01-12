williams-katia

Необходимо позиционировать новый сайт о недвижимости в поисковых системах Яндекс и, возможно, в Гугле. В дальнейшем возможно поддержание на первых позициях. Будет зависеть от результатов.
Поисковые системы (SEO)24 заявки
Закрыт
12 лет назад
Необходимо позиционировать новый сайт о недвижимости в поисковых системах Яндекс и, возможно, в Гугле. В дальнейшем возможно поддержание на первых позициях. Будет зависеть от результатов.
Необходимо доделать начатый сайт (оформлена только структура). Создать: -Дизайн; -Фирменный стиль и логотип; -Поиск по каталогу; -Пару флеш объектов; -Форму обратной связи; -Блог новостей.