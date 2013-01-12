williams-katia

Катя williams-katia

 
46 лет
12 лет на фриланс-бирже
Была
12 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Продвижение сайта

    Необходимо позиционировать новый сайт о недвижимости в поисковых системах Яндекс и, возможно, в Гугле. В дальнейшем возможно поддержание на первых позициях. Будет зависеть от результатов.

    Поисковые системы (SEO)24 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Сайт по недвижимости

    Необходимо доделать начатый сайт (оформлена только структура). Создать: -Дизайн; -Фирменный стиль и логотип; -Поиск по каталогу; -Пару флеш объектов; -Форму обратной связи; -Блог новостей.

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    12 лет назад