ПОЧЕМУ ВЫ МОЖЕТЕ ДОВЕРИТЬ МНЕ СВОЙ ПРОЕКТ

Я потомственный филолог, воспитана в языковой среде, поэтому многие знания и понятия о языкознании, о русском и английском языках я получила в процессе бытового общения.

Результатом воспитания в языковой среде являются такие преимущества как хорошее владение языком, чувство стиля, чёткое профессиональное понимание структуры языка, а также того, как правильно использовать средства языка для выражения мысли.

Профессионально работаю с текстами около 15 лет. В основном это переводы, последние лет 5 пишу дипломные и курсовые работы по английскому языку (на английском языке).

Такой опыт работы даёт мне более широкие возможности как для поиска информации для статей, так и непосредственно для их написания. Если нужна работа с двумя языками, Вам не понадобится искать двух исполнителей.

Я способна писать в разных стилях: в деловом, официальном, неформальном, разговорном, научном, газетном и др. Умею правильно использовать синонимы, термины, идиомы, другие средства языка. Это позволяет сделать статью живой, интересной, оригинальной и увлекательной.

У меня есть хобби – вязание крючком, которым я занимаюсь уже больше 35 лет. Вообще, я человек разносторонний, интересуюсь очень многими вещами, мир ведь так интересен! Сменила много разных профессий, каждая из профессий осталась со мной в виде уникального опыта.

Разносторонние интересы, опыт работы в разных сферах жизни, хобби, опыт перевода – всё это даёт мне возможность широко подходить к выбору тем для написания статей.

Мои любимые темы – Рукоделия, Достопримечательности, Праздники, традиции и обычаи. Поскольку в Портфолио есть пока статьи только на эти темы, я остановлюсь на них.

Вы получите текст, написанный на экспертом уровне в данных темах. Экпертность предполагает также умение быстро и качественно разобраться в вопросах и темах, которые не входят напрямую в область моих непосредственных знаний и навыков, но подходят под выбранные темы.

Заказав мне статью, Вы получите:

• Внимательное отношение к Вашим требованиям и пожеланиям к работе

• Конструктивный подход к сотрудничеству, доброжелательное отношение

• Грамотно написанную и хорошо оформленную работу, соответствующую заданию и отвечающую предъявленным требованиям

• Глубокую проработку материала, на основе которого будет сделана статья

• Правильно подобранный стиль изложения

Ценовая политика (Расценки за 1000 знаков)

Авторская статья – 150 руб./1000

СЕО-статья – 200 руб./1000

Добавление картинки – 50 руб.

Предоплата – 50%

Оплата на Web-money, возможны другие способы оплаты.

Я гарантирую возвращение Вашего платежа в случае, если заказ не состоялся по важным причинам или если статья совсем не удалась и никакие правки её не спасут.

Скидки и бонусы

При заказе 2-х и более статей скидка 5%

При заказе 10 и более статей скидка 10%

При повышение цен постоянным заказчикам предоставляется бонусный период 1 месяц, в течение которого Вы можете заказывать статьи по прежним ценам.

Порядок работы

• Обязательно свяжитесь со мной для предварительного обсуждения заказа.

• Задайте любые вопросы по поводу исполнения заказа. Практика показывает, что многие вопросы лучше решать предварительно.

• Внесите предоплату.

• Заполните бриф, который я Вам вышлю. Заполняя бриф, постарайтесь максимально подробно описать Ваши требования и пожелания к статье.

• После оплаты всей суммы, в указанные сроки Вы получите Вашу статью.

• Если необходимо, внесу адекватные поправки. Если согласно ТЗ обозначены одни требования, а после выполнения работы требования кардинально меняются, то исправления я не вношу.

Гарантии

• Индивидуальный подход к каждой статье

• Качественное выполнение работы в срок

• Интересную подачу материала

• Красивое оформление, удобочитаемость статьи

• Грамотность, выдержанный стиль