ПОЧЕМУ ВЫ МОЖЕТЕ ДОВЕРИТЬ МНЕ СВОЙ ПРОЕКТ
Я потомственный филолог, воспитана в языковой среде, поэтому многие знания и понятия о языкознании, о русском и английском языках я получила в процессе бытового общения.
Результатом воспитания в языковой среде являются такие преимущества как хорошее владение языком, чувство стиля, чёткое профессиональное понимание структуры языка, а также того, как правильно использовать средства языка для выражения мысли.
Профессионально работаю с текстами около 15 лет. В основном это переводы, последние лет 5 пишу дипломные и курсовые работы по английскому языку (на английском языке).
Такой опыт работы даёт мне более широкие возможности как для поиска информации для статей, так и непосредственно для их написания. Если нужна работа с двумя языками, Вам не понадобится искать двух исполнителей.
Я способна писать в разных стилях: в деловом, официальном, неформальном, разговорном, научном, газетном и др. Умею правильно использовать синонимы, термины, идиомы, другие средства языка. Это позволяет сделать статью живой, интересной, оригинальной и увлекательной.
У меня есть хобби – вязание крючком, которым я занимаюсь уже больше 35 лет. Вообще, я человек разносторонний, интересуюсь очень многими вещами, мир ведь так интересен! Сменила много разных профессий, каждая из профессий осталась со мной в виде уникального опыта.
Разносторонние интересы, опыт работы в разных сферах жизни, хобби, опыт перевода – всё это даёт мне возможность широко подходить к выбору тем для написания статей.
Мои любимые темы – Рукоделия, Достопримечательности, Праздники, традиции и обычаи. Поскольку в Портфолио есть пока статьи только на эти темы, я остановлюсь на них.
Вы получите текст, написанный на экспертом уровне в данных темах. Экпертность предполагает также умение быстро и качественно разобраться в вопросах и темах, которые не входят напрямую в область моих непосредственных знаний и навыков, но подходят под выбранные темы.
Заказав мне статью, Вы получите:
• Внимательное отношение к Вашим требованиям и пожеланиям к работе
• Конструктивный подход к сотрудничеству, доброжелательное отношение
• Грамотно написанную и хорошо оформленную работу, соответствующую заданию и отвечающую предъявленным требованиям
• Глубокую проработку материала, на основе которого будет сделана статья
• Правильно подобранный стиль изложения
Ценовая политика (Расценки за 1000 знаков)
Авторская статья – 150 руб./1000
СЕО-статья – 200 руб./1000
Добавление картинки – 50 руб.
Предоплата – 50%
Оплата на Web-money, возможны другие способы оплаты.
Я гарантирую возвращение Вашего платежа в случае, если заказ не состоялся по важным причинам или если статья совсем не удалась и никакие правки её не спасут.
Скидки и бонусы
При заказе 2-х и более статей скидка 5%
При заказе 10 и более статей скидка 10%
При повышение цен постоянным заказчикам предоставляется бонусный период 1 месяц, в течение которого Вы можете заказывать статьи по прежним ценам.
Порядок работы
• Обязательно свяжитесь со мной для предварительного обсуждения заказа.
• Задайте любые вопросы по поводу исполнения заказа. Практика показывает, что многие вопросы лучше решать предварительно.
• Внесите предоплату.
• Заполните бриф, который я Вам вышлю. Заполняя бриф, постарайтесь максимально подробно описать Ваши требования и пожелания к статье.
• После оплаты всей суммы, в указанные сроки Вы получите Вашу статью.
• Если необходимо, внесу адекватные поправки. Если согласно ТЗ обозначены одни требования, а после выполнения работы требования кардинально меняются, то исправления я не вношу.
Гарантии
• Индивидуальный подход к каждой статье
• Качественное выполнение работы в срок
• Интересную подачу материала
• Красивое оформление, удобочитаемость статьи
• Грамотность, выдержанный стиль
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