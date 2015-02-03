Опыт работы
Копирайтер, SEO-копирайтер, рерайтер, автор статей, блогер
с сентября 2011 года (3 года 5 мес)
Услуги:
1. Написание на заказ уникального контента, авторских статей различных тематик (от строительства и авто до спорта, моды, туризма и
переводов), глубокий рерайтинг, seo-копирайтинг.
2. Наполнение ресурса новостями любой направленности (ньюзмейкинг).
3. Подготовка интервью, пресс-релизов, коммерческих предложений.
4. Создание продающих текстов для lending page,уникальных торговых предложений, нейминг.
5. Написание текстов для e-mail рассылок
6. Ведение ресурсов юридической, модной и спортивной тематики (наполнение уникальным контентом, редактирование).
7. Сотрудничество с интернет-магазином брендовой моды http://sunduk.com/ (с июня 2014г.)
8. Постинг в личный футбольный блог - http://footblogger.net/
9. Написание статей, новостей и обзоров дляфутбольного ресурса http://11na11.com/