Услуги копирайтинга

Опыт работы

Копирайтер, SEO-копирайтер, рерайтер, автор статей, блогер

с сентября 2011 года (3 года 5 мес)

Услуги:

1. Написание на заказ уникального контента, авторских статей различных тематик (от строительства и авто до спорта, моды, туризма и

переводов), глубокий рерайтинг, seo-копирайтинг.

2. Наполнение ресурса новостями любой направленности (ньюзмейкинг).

3. Подготовка интервью, пресс-релизов, коммерческих предложений.

4. Создание продающих текстов для lending page,уникальных торговых предложений, нейминг.

5. Написание текстов для e-mail рассылок

6. Ведение ресурсов юридической, модной и спортивной тематики (наполнение уникальным контентом, редактирование).

7. Сотрудничество с интернет-магазином брендовой моды http://sunduk.com/ (с июня 2014г.)

8. Постинг в личный футбольный блог - http://footblogger.net/

9. Написание статей, новостей и обзоров дляфутбольного ресурса http://11na11.com/