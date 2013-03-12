Выполняю работы по копирайтингу , глубокому рерайтингу статей, написанию постовых , обзоров , комментариев. Приемлемые цены за выполняемые заказы. Заказы выполняются в сжатые сроки и качественно . Выполняются работ по разнообразной тематике.

Участвовал в наполнении образовательных информационных сайтов. Рефератами , курсовыми , расчетно-графическими работами а также статьями. В последствии выполнял работу по рерайтингу статей для этих сайтов.

Написание текстов разных форм и стилей.

Разрабатывал текстовые сайты в формате html.

Занимался продвижением сайтов образовательной и строительных тематик.