Выполняю работы по копирайтингу , глубокому рерайтингу статей, написанию постовых , обзоров , комментариев. Приемлемые цены за выполняемые заказы. Заказы выполняются в сжатые сроки и качественно . Выполняются работ по разнообразной тематике.
Участвовал в наполнении образовательных информационных сайтов. Рефератами , курсовыми , расчетно-графическими работами а также статьями. В последствии выполнял работу по рерайтингу статей для этих сайтов.
Написание текстов разных форм и стилей.
Разрабатывал текстовые сайты в формате html.
Занимался продвижением сайтов образовательной и строительных тематик.
Рефераты, Курсовые и Дипломы
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#910
Копирайтинг
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#5900