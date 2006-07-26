Минимальная реконструкция сайта с добавлением блока магазин Дизайнер+программист для подключения. Все подробности по email: [email protected]
Веб-программирование4 заявки
Закрыт
16 лет назад
Минимальная реконструкция сайта с добавлением блока магазин Дизайнер+программист для подключения. Все подробности по email: [email protected]
Нужен художник-дизайнер - обложки муз. сборников Подробности по [email protected]
Нужен художник-дизайнера - обложки муз. сборников схожих муз направлений Подробности по [email protected]
Художественный дизайн муз.сборника Нужен худ.дизайн обложек для 1 муз.сборника в стиле лаунж ТОлько креативный художник-дизайнер (рисующий!) Детали: [email protected]
Нужно сделать худ.дизайн обложки (диджипак) для музыкальной компилляции (сборника). Рисунок рукой (графика) Талант и опыт необходим! Пишите на [email protected]
Необходимо создать сайт компании (дизайн практически готов)