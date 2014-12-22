win32html

Дмитрий win32html

 
44 года
10 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад

Профессиональная разработка сайтов любой сложности.

Подключение сайта к системе управления.

Создание сайта «с нуля» и его дальнейшее сопровождение.

PHP, SQL, Flash, MySQL, JavaScript, CSS, XML/XSL/XSLT, HTML/DHTML и др.

Практическая работа с CMS:1C-Bitrix, Drupal, UMI CMS, SHOP cms, JOOMLA, MODx, e-commerce

Мой опыт работы php программистом позволяет с уверенностью сказать что я готов разработать web сайт любой сложности. Разрабатывал проекты для государственных учреждений.  

Наполнение сайтов
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