Профессиональная разработка сайтов любой сложности.

Подключение сайта к системе управления.

Создание сайта «с нуля» и его дальнейшее сопровождение.

PHP, SQL, Flash, MySQL, JavaScript, CSS, XML/XSL/XSLT, HTML/DHTML и др.

Практическая работа с CMS:1C-Bitrix, Drupal, UMI CMS, SHOP cms, JOOMLA, MODx, e-commerce

Мой опыт работы php программистом позволяет с уверенностью сказать что я готов разработать web сайт любой сложности. Разрабатывал проекты для государственных учреждений.