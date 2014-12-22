Профессиональная разработка сайтов любой сложности.
Подключение сайта к системе управления.
Создание сайта «с нуля» и его дальнейшее сопровождение.
PHP, SQL, Flash, MySQL, JavaScript, CSS, XML/XSL/XSLT, HTML/DHTML и др.
Практическая работа с CMS:1C-Bitrix, Drupal, UMI CMS, SHOP cms, JOOMLA, MODx, e-commerce
Мой опыт работы php программистом позволяет с уверенностью сказать что я готов разработать web сайт любой сложности. Разрабатывал проекты для государственных учреждений.
Действие аккаунта приостановлено!
Наполнение сайтов
нет отзывов
$5/час
от $20от 5 дней
нет рейтинга