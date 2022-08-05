winax

Сергей winax

 
37 лет
16 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Программы для Windows/Linux/Mac OS X/Android/iOS любой сложности

Услуги по разработке программного обеспечения и приложений под заказ для компьютеров, телефонов, серверов.

Более 10 лет опыта в программировании на С++/С#/Java/Kotlin/Swift для Windows/Linux/Mac OS X/Android/iOS.

https://www.zmax.work/about/

Разработка игр
нет отзывов
от $5
от 1 дня
#300
Системное программирование
нет отзывов
от $5
от 1 дня
#408
Базы данных
нет отзывов
от $5
от 1 дня
#478
Прикладное ПО
нет отзывов
от $5
от 1 дня
#713
Веб-программирование
нет отзывов
от $5
от 1 дня
#3648