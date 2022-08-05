Программы для Windows/Linux/Mac OS X/Android/iOS любой сложности
Услуги по разработке программного обеспечения и приложений под заказ для компьютеров, телефонов, серверов.
Более 10 лет опыта в программировании на С++/С#/Java/Kotlin/Swift для Windows/Linux/Mac OS X/Android/iOS.
Разработка игр
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Системное программирование
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Базы данных
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#478
Прикладное ПО
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Веб-программирование
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