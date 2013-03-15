Я себя не считаю экспертом в области рерайта и копирайта, поэтому к адекватной критике и советам отношусь нормально. Если берусь за работу то делаю. В случае форс-мажора стараюсь предупреждать заранее. Если, по моей вине, работа не выполняется в срок -деньги не беру. Короче говоря, стараюсь относиться ответственно.

В основном делаю ставку не на творчество а на аналитику. Предпочитаю выполнять копирайты, а не извращения над уже написанным текстом (рерайт). Наиболее предпочитаемые темы: саморазвитие и восточные учения. Не пишу: про эротику, извращения, алкоголь, курение, наркотики, а так же что-то связанное с обманом и пропагандой насилия.

Мои услуги:

- Общение на форумах, в чатах и так далее

- Комментирование

- Администрирование и модерация форумов, групп «Вконтакте» и так далее

-Создание статей на русском и украинском языках

И многое другое)