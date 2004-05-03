Образование:

2005 – 2010 – Российский государственный университет имени Им. Канта, факультет филологи и журналистики. Специализация: преподавание русского языка и литературы. Дополнительная специализация: семиотика рекламы.

2001 – Учебно-методический центр «Эврика» – квалификация пользователя ПЭВМ со знанием компьютерной графики (редакторы Corel Draw, Adobe Photoshop).

Трудовая деятельность:

25.04.2011 – 23.12.2011 – рекламное агентство «Alma Media Group» / деловой журнал «Точка», дизайнер.

Деятельность: изготовление макетов для журнала и полиграфии, предпечатная подготовка, постпечатная обработка (резка, брошюровка, фальцовка, биговка и т. д.), дизайн рекламы. Дополнительно: репортажная фотосъемка и интервью, новостные обзоры.

17.07.2010 – 16.02.2011 – фотомастерская «Максифото», фотограф-дизайнер.

Деятельность: прием и ведение заказов, дизайн полиграфической продукции, документальное фото, тематическая фотосъемка.

24.03.2010 – 14.06.2010 – Книжный магазин «Бибколлектор», менеджер.

Деятельность: курирование отдела психологии, подбор и заказ литературы, работа с клиентами и издательствами.

17.02.2010 – Частный репетитор русского языка и литературы.

Деятельность: подготовка к ЕГЭ, повышение грамотности, обучение изложению, сочинению. Диагностика и устранение причин школьной неуспеваемости. Развитие мышления и воображения. Психологическое консультирование.

3.05.2004 – 10.09.2004 – Дизайн-студия «ДаОС» / журнал «Вопросы безопасности», дизайнер.

Деятельность: изготовление макетов для полиграфии и наружной рекламы, создание динамических презентаций и рекламных каталогов. Дополнительно: рекламные статьи, новостные обзоры.

Специальные знания и навыки:

- Свободное владение компьютером, интернетом, сопутствующими и специализированными программами (Word, Excel, Power Point, пакет Adobe, Corel Draw, программы по обработке видео и аудиозаписей);

- Умение в обращении с фототехникой, постоянная практика съемки;

- Базовое знание английского и польского языков, навыки художественного и делового перевода;

- Опыт преподавательской деятельности в учебных заведениях Калининграда, включая университет;

- Многократное участие в литературных фестивалях Калининграда, Санкт-Петербурга, Москвы, наличие художественных публикаций в журналах, альманахах и сборниках выше перечисленных городов. Имеются также сетевые публикации, включая международные издания;

- Опыт организаторской деятельности в создании культурных мероприятий по городу и области, работа с творческой молодежью и старшим поколением.

Деловые и личностные качества:

По характеру ответственная, целеустремленная, доброжелательная. В общении с людьми способна спокойно и ясно выражать свои мысли. К работе могу подходить творчески, ставить конкретные задачи и находить решения. Умею ценить свое и чужое время, распределять его с наибольшей пользой.