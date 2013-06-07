winnars

Евгений winnars

 
40 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
50%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Помощь в составлении отчетности в Инфо-Предприятии

    $100

    Требуются удаленные консультации и\или занесение проводок в программу Инфо-предприятие за 2013 год, проверка отчетности за 2013 год. УСН 15%, около 30 простых транзакций + реализация через агента. Около 4-8 часов, ...

    Бухгалтерские услуги1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Рисунок для рекламного щита (мужик с техникой)

    $100

    Требуется уникальный рисунок работника с определенной садовой техникой для добавления на дорожный рекламный щит. Рисунок, схожий с дядькой в приложении, в полный рост, с русским фейсом + в другой руке триммер ...

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Анимированый баннер 728х90px

    Требуется создать рекламный баннер. Технические требования к файлам: Графический баннер (jpg/gif/png) - не более 50Кб или Медийный баннер (swf) - ссылка обязательно с атрибутом _blank (открытие в новом окне) + статическая картинка ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Контент менеджер ИМ настольных игр

    $1000

    На постоянную занятость требуется копирайтер / контент менеджер для наполнения сайта ИМ. Сайт на платфоме OpenCart. Тематика сайта — современные настольные игры, головоломки, игрушки. Основное требование к кандидату - знать и ...

    CSSHTMLOpencart
    Копирайтинг3 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Копирайтер / контент - менеджер

    $500

    На постоянную занятость требуется копирайтер / контент менеджер для наполнения сайта ИМ. Сайт на платфоме OpenCart. Тематика сайта — настольные игры, головоломки, игрушки. Требуемые навыки: 1. Умение самостоятельно подбирать информацию по ...

    CSSHTMLOpencart
    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

Отзывы фрилансеров

bockko
53 года
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
$50
10 баллов
11 лет назад
Рисунок для рекламного щита (мужик с техникой)
Сотрудничеством остался доволен! Четкое, понятное ТЗ, моментальная оплата, всегда на связи! Буду рад сотрудничеству снова! Мои рекомендации!
Все сделано вовремя, качество рисунков отличное. Учтены все пожелания.
Ответный отзыв
WebMatrix
Ирина 
39 лет
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
$15
10 баллов
11 лет назад
Анимированый баннер 728х90px
Сотрудничеством довольна,работа оплачена быстро и в полном объеме
Баннер сделан качественно и в срок.
Ответный отзыв
helga_1985
39 лет
12 лет в сервисе
Была
год назад
$10
10 баллов
12 лет назад
Копирайтер / контент - менеджер
CSSHTMLOpencart
Отличный заказчик, нет проблем с оплатой и объяснением того, что нужно сделать. Рекомендую!
Хорошо пишет тексты, все соответствует ТЗ, приятна в общении. Рекомендую.
Ответный отзыв