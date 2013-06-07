Требуются удаленные консультации и\или занесение проводок в программу Инфо-предприятие за 2013 год, проверка отчетности за 2013 год. УСН 15%, около 30 простых транзакций + реализация через агента. Около 4-8 часов, ...
- $100Бухгалтерские услуги1 заявкаЗакрыт11 лет назад
- $100
Требуется уникальный рисунок работника с определенной садовой техникой для добавления на дорожный рекламный щит. Рисунок, схожий с дядькой в приложении, в полный рост, с русским фейсом + в другой руке триммер ...Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен11 лет назад
Требуется создать рекламный баннер. Технические требования к файлам: Графический баннер (jpg/gif/png) - не более 50Кб или Медийный баннер (swf) - ссылка обязательно с атрибутом _blank (открытие в новом окне) + статическая картинка ...Баннеры1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $1000
На постоянную занятость требуется копирайтер / контент менеджер для наполнения сайта ИМ. Сайт на платфоме OpenCart. Тематика сайта — современные настольные игры, головоломки, игрушки. Основное требование к кандидату - знать и ...Копирайтинг3 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $500
На постоянную занятость требуется копирайтер / контент менеджер для наполнения сайта ИМ. Сайт на платфоме OpenCart. Тематика сайта — настольные игры, головоломки, игрушки. Требуемые навыки: 1. Умение самостоятельно подбирать информацию по ...Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен12 лет назад