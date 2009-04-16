Требуется создать список неповторяющихся телефонных номеров с сайта газеты, рубрики строительство/услуги. http://www.vdv.crimea.ua/announcement/?rub=1d21
Наполнение сайтов16 заявок
Закрыт
14 лет назад
Требуется создать список неповторяющихся телефонных номеров с сайта газеты, рубрики строительство/услуги. http://www.vdv.crimea.ua/announcement/?rub=1d21
Требуется создать не сложную картинку. женщина(девушка) на заднем плане, и роллета, состоящая из горизонтальных полос поочерёдно желтого и красного цвета на первом плане. на рисунке должен размещятся текст, как в логотипе.