winroll

Константин Чайкин winroll

 
42 годаУкраина/Симферополь
15 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Список

    Требуется создать список неповторяющихся телефонных номеров с сайта газеты, рубрики строительство/услуги. http://www.vdv.crimea.ua/announcement/?rub=1d21

    Наполнение сайтов16 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Требуется создать картинку

    $50

    Требуется создать не сложную картинку. женщина(девушка) на заднем плане, и роллета, состоящая из горизонтальных полос поочерёдно желтого и красного цвета на первом плане. на рисунке должен размещятся текст, как в логотипе.

    Иллюстрации и Рисунки55 заявок
    Закрыт
    15 лет назад