winterihor

Игорь Винтер winterihor

 
28 лет
7 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Web-desinger.

Приветствую Вас!

Меня зовут Игорь и я веб-дизайнер!

Я разрабатываю такие дизайны сайтов:

- уникальный и продающий дизайн лендингов;

- дизайн интернет магазинов;

- дизайн баннера;

- логотипы;

- дизайн визиток, брошур, листовок и т.п.

- оформление страниц соц. сетей;

Порядок и условия сотрудничества:

1) Ознакомление с ТЗ, оговорка сроков и стоимости данного проекта;

2) Предоплата 50%

3) Разрабатываю дизайн;

4) Утверждение дизайна, внесение правок;

5) Остальная часть оплаты от Вас и передача исходников Вам

Мои контакты для оперативной связи:

E-mail:  [email protected]

Telegram: +380979483191

  • Переделать корпоративный сайт.

    $50

    Нужно переделать корпоративный сайт. Ссылка на сайт -richardscnc.com. Logo на сайте есть.. Пока его оставьте. Работаю только по факту, без всяких предоплат! Работа - деньги. Примеры:     https://polamer.us/      http://www.skodamt.com/en/

    Дизайн сайтов16 заявок
    Закрыт
    7 лет назад