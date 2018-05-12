winterihor

Нужно переделать корпоративный сайт. Ссылка на сайт -richardscnc.com. Logo на сайте есть.. Пока его оставьте. Работаю только по факту, без всяких предоплат! Работа - деньги. Примеры: https://polamer.us/ http://www.skodamt.com/en/
Web-desinger.
Приветствую Вас!
Меня зовут Игорь и я веб-дизайнер!
Я разрабатываю такие дизайны сайтов:
- уникальный и продающий дизайн лендингов;
- дизайн интернет магазинов;
- дизайн баннера;
- логотипы;
- дизайн визиток, брошур, листовок и т.п.
- оформление страниц соц. сетей;
Порядок и условия сотрудничества:
1) Ознакомление с ТЗ, оговорка сроков и стоимости данного проекта;
2) Предоплата 50%
3) Разрабатываю дизайн;
4) Утверждение дизайна, внесение правок;
5) Остальная часть оплаты от Вас и передача исходников Вам
Мои контакты для оперативной связи:
E-mail: [email protected]
Telegram: +380979483191
- $50Дизайн сайтов16 заявокЗакрыт7 лет назад