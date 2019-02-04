Приветствую Вас
Если вам нужен ответственный исполнитель и качественно выполненная работа, значит мы точно сработаемся!
О себе:
Дипломированный специалист Компьютерной академии "ШАГ" по специализации "Разработка программного обеспечения", г. Днепр. Занимаюсь разработкой сайтов, вёрсткой любой сложности, переносом сайтов на CMS, а так-же внедрением дополнительного функционала.
Навыки:
+ HTML5, CSS3 + анимация
+ PHP (ajax, mysql)
+ JavaScript, jQuery
+ CMS: WordPress, OpenCart
+ Framework: Yii2
+ Google API, Facebook Marketing API, Nova Poshta API
+ GIT
+ Интеграция платежных систем
+ Photoshop
+ English: Upper Intermediate (B2)