Приветствую Вас

Если вам нужен ответственный исполнитель и качественно выполненная работа, значит мы точно сработаемся!

О себе:

Дипломированный специалист Компьютерной академии "ШАГ" по специализации "Разработка программного обеспечения", г. Днепр. Занимаюсь разработкой сайтов, вёрсткой любой сложности, переносом сайтов на CMS, а так-же внедрением дополнительного функционала.

Навыки:

+ HTML5, CSS3 + анимация

+ PHP (ajax, mysql)

+ JavaScript, jQuery

+ CMS: WordPress, OpenCart

+ Framework: Yii2

+ Google API, Facebook Marketing API, Nova Poshta API

+ GIT

+ Интеграция платежных систем

+ Photoshop

+ English: Upper Intermediate (B2)