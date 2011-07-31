Бизнес-планы, разработка BSC и KPI, дипломы и курсовые

Люблю свою работу! Особый момент, когда спроектированное в бизнес-плане предприятие начинает приносить владельцам ожидаемое моральное и материальное удовлетворение))).

Реализованные с моим участием проекты:

1)бизнес-план строительства цеха по производству клееного бруса ( кредитная линия под Гарантию Администрации области);

2)бизнес-план развития строительного рынка области через ипотечное кредитование ( кредитная линия под Гарантию Администрации области);

3) бизнес-план "Разработка процессной модели и сервисно-ориентированного программного обеспечения по управлению персоналом" для получения статуса резидента инновационной технико-внедренческой зоны ( прошел защиту в Администрации области и Минэкономразвития РФ);

4)участие в разработке проекта модели мини-экопарка для детей с ограниченными возможностями здоровья ( прошел экспертизу Минобрнауки);

5)отраслевые бизнес планы для участия в областных конкурсах по поддержке предпринимательства и малого бизнеса (сферы деят-ти: автосервис, стоматологический кабинет, детский центр развития, косметический салон с применением аппаратных технологий,производство мебели и др. - получены субсидии).