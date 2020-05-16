Ошибка во время выполнения php скрипта через Cron. Ошибка из лога: AH00574: ap_content_length_filter: apr_bucket_read() failed
- Веб-программирование2 заявкиЗакрыт2 года назад
- $20
Плагин Advanced AJAX Product Filters for WooCommerce. Не работает только фильтр по цене, по атрибутам все фильтрует нормально.Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт3 года назад
- $20
Совместимость фильтрации цен (Advanced AJAX Product Filters for WooCommerce) с учетом товаров со скидкой созданные плагином (WooCommerce Dynamic Pricing & Discounts) Все подробности/доступы в личной перепискиСистемы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт3 года назад
Реализовать фильтр на wordpress, подробное описание в обсуждении проектаЗавершен3 года назад
Остановились на этой варианте 2) http://storage.impressoft.net/work/9/avtostekla-i-zerkala/acura/cdx/usluga-s-nezapolnennoj-markoj-i-modelju-1/ (это вариант, если дублировать услуги, чтобы одна услуга прикреплена только к одной модели, марке и категории услуг) И заголовки соответственно тз Категория услуг. Родительская услуга. Услуга на {Марка Модель}. Еще момент, есть ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен3 года назад
Страница Цены, Услуга, Услуги из ТЗ ТЗ и верстку скинул в лс Натянуть 3 страницы согласно ТЗ Добавить пробелы в Заголовок "Все цены услуг" после импортаЗавершен3 года назад
- $10
Проблема только при добавлении товара с гостя, с авторизованного пользователя работает как надо. ajax.js:694 Uncaught TypeError: Cannot read property 'div.widget_shopping_cart_content' of undefinedЗавершен3 года назад
WooCommerce TM Extra Product Options WooCommerce Dynamic Pricing & Discounts Этот блок из плагина WooCommerce TM Extra Product Options Сумма дополнительных аксессуаров: 711.4 грн. Всего за заказ 1,415.9 грн. и он не учитывает скидку, которая сделана плагином WooCommerce Dynamic Pricing & Discounts, а отображает ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт3 года назад
- $15
Фильтр цены работает только со стандартной валютой, при переключении на вторую валюту фильтрует по старой. [url=http://riashentsev.com.ua/wp/katalog-tovarov/]http://riashentsev.com.ua/wp/katalog-tovarov/[/url]Веб-программирование2 заявкиЗакрыт4 года назад
VPS - [url=https://hostiq.ua/vps-hosting/]https://hostiq.ua/vps-hosting/[/url] kVPS2 Сайт интернет-магазин CMS - WordPress Waiting ( TTFB ) - 3s - 5s 1. Установлен и подключён в работу веб-сервер Apache 2.4. 2. Включён режим работы PHP Fast CGI 3. Включили query cache (кэширование запросов к базе данных), поскольку ...Системное администрирование1 исполнительЗавершен4 года назад
Есть выгрузка с хабера в виде ссылки ( [url=https://static.hubber.pro/exporter/file/get-file-content?shop=5e3934dcbabd9656b50ffd72&format=yml&schema=default]https://static.hubber.pro/exporter/file/get-file-content?shop=5e3934dcbabd9656b50ffd72&format=yml&schema=default[/url] ) Нужно импортировать ее в wp woocomerce и синхронизировать (определенное кол-во времени) Нужна форма, чтобы я мог самостоятельно добавлять новые ссылки и они синхронизировались все. Ну и возможность назначит поля, если ...Интернет-магазины1 исполнительЗавершен4 года назад
Со страницы товара нужен парсер отзывов на PHP https://www.wildberries.ru/catalog/5398560/detail.aspx?targetUrl=GP Имя, Дата, Комментарий + Отдельно дата самого первого комментария Цену сроки в лс.Веб-программирование1 исполнительЗавершен5 лет назад
Необходимо осуществить интеграцию CRM Leadvertex с сайтом на WordPress. Чтобы заказы с сайта поступали в Leadvertex. Документация по api Leadvertex – [url=http://demo-1.leadvertex.ru/admin/page/api.html]http://demo-1.leadvertex.ru/admin/page/api.html[/url] Напишите стоимость вашей работы для этой задачи, сроки ее реализации.Веб-программирование8 заявокЗакрыт6 лет назад