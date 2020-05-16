wirtus

Владислав wirtus

 
30 летУкраина/Киев
6 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$130
выплачено фрилансерам
50%
заказов с исполнителем
1
постоянных исполнителей
1
безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
svetl94ok
31 годУкраина
3 года в сервисе
Была
2 года назад
$30
10 баллов
3 года назад
Реализовать фильтр на wordpress
Владислав отвечает на все уточняющие вопросы сразу, оплата после выполнения задания. Рекомендую к сотрудничеству.
Все отлично, работой доволен, рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
svetl94ok
31 годУкраина
3 года в сервисе
Была
2 года назад
$10
10 баллов
3 года назад
Доделать проект на WP
Рекомендую Владислава к сотрудничеству, быстрая оплата и всегда на связи.
Все отлично, быстрая работа, продолжаем сотрудничество!
Ответный отзыв
svetl94ok
31 годУкраина
3 года в сервисе
Была
2 года назад
$80
10 баллов
3 года назад
Закончить проект, натянуть 3 страницы на WordPress
Владислав всегда на связи, оплата сразу после завершения проекта. Рекомендую к сотрудничеству!
Доволен повторным сотрудничеством, буду обращаться еще к Александре!
Ответный отзыв
svetl94ok
31 годУкраина
3 года в сервисе
Была
2 года назад
$10
10 баллов
3 года назад
Wordpress. Проблема при добавлении товара в корзину
Надёжный заказчик, по уточняющим вопросам всегда на связи, оплата в срок. Рекомендую Владислава к сотрудничеству.
Все прошло очень быстро и качественно, рекомендую Александру к сотрудничеству!
Ответный отзыв
vaxvms
48 летГермания
10 лет в сервисе
Был
2 дня назад
$25
10 баллов
4 года назад
Оптимизировать VDS, уменьшить ответ сервера
Очень приятный заказчик, всегда на связи днем и ночью! Быстрая оплата!
Все отлично, быстро, качественно сделал, рекомендую к сотрудничеству!
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