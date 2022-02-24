Интернет-маркетинг, авто-воронки | Кризисное управление.

Вам доброго настроения и времени суток!

Меня зовут Радамир, я свободно владею технологией стратегического маркетинга, и 15 лет занимаюсь продажами. Первое бизнесовое образование получил в международном колледже управления Wise по специальности «Администратор малых маркетинговых предприятий», второе по специальности «Кризисный управляющий в странах Совета» . С 2019 года веду частную практику.

Мое Предложение.

1. Учавствую в развитии стартапов и поднимаю уставших титанов с колен. Ныряю в дело и изучаю рынок, конкурент - клиент - потребитель. Простраиваю воронку вовлечения, за ней воронку продаж. Тестирую гипотезы на эффективность пока что-то не выстрелит; выясняю существующий спрос и прогнозирую спрос на будущую проектную продукцию. По запросу учавствую в улучшении процесса производства или оказании услуг. Кратко - я создаю для Вас устойчивые позицию среди конкурентов и удерживаю внимания публики на Вашем бизнесе.

2. Отлаживаю продажи и хорошо оцениваю производственные риски; выявляю скрытые расходы и создаю совместно с вами, улучшенную, более устойчивую бизнес-модель, все документирую на европейский манер.

Довожу Вас до осознанного результата.

3. Помогаю выйти почти из любой сложной ситуации на любой стадии её развития, укрепляю психическое здоровье заказчика и коллектива.

Евро.

Как в песне "... я люблю свою родину вроде бы ... " но статистика о благосостоянии народов планеты прояснит ваш разум если требуется. Таким образом нам с вами абсолютно точно нужно перенимать Европейский манер Админа бизнес-процессов... Оно и так происходит без нашего участия своими темпами, но и мы с Вами можем приобщится к этому ощутимому успеху, для простоты ведения бизнеса, и решения повседневных проблем. Ведь Админ - это не просто управление бизнесом, это про жизнь в целом, точнее про распределение её на процессы управление ими, в какой бы отрасли вы не находились! Для личного роста, семейного благосостояния и успеха единого человеческого надора в целом.

СОЗДАЮ БЕЗОПАСНЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ВАШЕГО БИЗНЕСА

Кризисный-менеджер

Формат по запросу: от бесплатной консультации до полноценного внедрения в актуальный проблемный вопрос. Вырабатываю партию пертинентных гипотез, оцениваю риск, согласовываю расходы, действую до получения результата - документирую процесс. Не стесняйтесь, Ваши проблемы, мое решение!

Буду полезен: в вопросах детальной проработке рисков, выявлении скрытых проблемных мест, скрытых расходов; Помогу "расшагатся" существующему бизнесу с хроническими проблемами.

Маркетинг и реклама: "От идеи - до реализации"

"Проведу хирургическую операцию на сознании Вашей целевой аудитории"

Маркетинг

Изучаю потребности, Внедряю идей, провожу конкурентную отстройку на базе ваших внутренних сердечних желаний. Строю сильные гипотезы выдвижения на рынок, упаковываю их в воронки и авто-воронки продаж.

Упаковка

Упаковываю в подходящий формат: Инстаграмы, сайты, визитки, чат боты и etc...

1. Сайты

Бесплатно:

Прорабатываю вашу потребность в индивидуальной консультации, изучаю продукт, внедряю вводный продукт и воронку продаж.

Сайт Оптима - 15000Р.

Копия понравившегося вам одностраничного сайта, с Вашей воронкой продаж, Вашим продуктом, Вашим текстами и фото, Вашими смыслами.

10-12 дней, наша CMS, поддержка сайта в течении 1 года бесплатная. Консультации по маркетингу.

Сайт Промо - 25000Р.

Надстройка на сайт Оптима в виде модуля индивидуально дизайна, отражающего дух времени и Ваше желание помочь в решении проблем потребителя, что ведет к повышению лояльности покупателя и возрастающем количестве заказов.

Сайт Альфа - 75000Р.

Это сильный модуль с дополнительным интерфейсом А/Б тестирования, включающий в себя кратный повтор всех действий представленных в пакетах выше по прошествии времени, с целью оценки на реальном живом опыте работоспособность 1 и 2 гипотезы продвижения, воронок продаж, дизайна, или версий продуктов, что бы решить на основании данных, что более прибыльно и решает больше проблем потребителей.

Реклама

Генерирую органический траффик через договоренности с блогерами и вирусный маркетинг; Рекламны трафик через весь доступный интернет инструментарий: Яндекс директ; Гугл адвордс; Телегарам и Инстаграм каналы, Ютуб таргет, ВК таргет, и прочее.

Цикл LTV.

Оцениваю Индекс потребительской лояльности, комплектую положительную базу отзывов, разрабатываю автоворонку вовлечения аудитории на повторный цикл покупок. Трансформирую заказчика из состояния покупателя в состояние постоянного потребителя.

Предложение:

👉 Я человек из бизнеса, но во во всем сохраняю разум и слушаю при этом сердце. В первую очередь я с уважением приглашу вас на интервью, в котором оценю этичность ваших намерений и пользу обществу от существования вашего продукта. Если мы найдем общий язык, то я найду подход к вашей аудитории потребителей, и кратно увеличу потребление ваших товаров, рентабельность дела.

👉Далее Мы вместе выстроим бизнес-процессы и простроим гипотезы выращивания монетизации в простой благоприятный ряд действий на основании краткосрочного планирования, на этом шаге будет сформировано ясное, качественное, и творческое техническое задание для монетизации вашего бизнеса "техническое бизнес-планирование."

и подробно задокументируем приметы вашей ца(потенциальные покупатели), помогу воплотить все Ваши сердечные желания вплоть до подбора цветов, которые очень хорошо отзываются у вас в сердце и в психике ваших будущих покупателей. интерактивные прототипы сайта, визиток, листовок, веб-приложения, ютуб-канала, инстаграм-блога и так далее все что будет нужно и целесообразно. Это всего лишь посадка (посадочная страница) и траффик канал (место где вас будут видеть Ваши люди) а, главное все равно останется главным - Идея, и та польза которую несет Ваш продукт Вашим людям.

Направления:

- на этом моменте ведутся правки.

Образование

- Имею специальное образование в области рекламы и маркетинга по методологии «Позиционирование битва за разум - Jack Trouts».

- Владею вторым специальном образованием в области найма персонала и управления отделением маркетинга, рекламы и продаж до 7 человек по методологии «Администрирования предприятия - L. Ron Hubbard».

Подтвердил практическое владение знаниями в международной корпорации Wise.

Целевой опыт

- 9 лет в сфере торговли, и менеджмента, чую, целюсь, убеждаю - продаю.

- Имею в обойме опыт управления командами до 12 человек в оптово-розничном бизнесе с оборотом в 12 мл.р в месяц на ключевой руководящей должности.

- За 12 лет глубокого изучении классической Йоги Адвайты овладел техниками «безлекарственного» сосредоточения и изменения сознания. В следствии являюсь владельцем развитой и очень стойкой психики.