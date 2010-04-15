Программист, дизайнер, генератор идей (готов на всё!)

Устарело, уже прошло 3года готов на всё...

Занимался дизайнерством/ Железо / Corel / Photoshop / AutoCad / 3Dmax /3d Modeling / PowerShape / PowerMill / Реклама / и куча прочих.

Сейчас плотно сижу в Visual Basic и VB. уже два года. Начал изучать FoxPro.

Постоянно пишу макросы и проги.

Работал на фрезере сЧПУ. Лазерный станок.Плоттер.

3D - Каркасное моделирование объектов, прессформ.

Знание пластиковой упаковки.

Знание рекламных технологий и материалов.

1С уже начал теребить.

part 2

Настройка сетей, немного администрирования, реестр, отимизация рабочих мест на предприятиях.

Есть опыт в OLE программировании. Microsoft Access,Exel и Word в работе и программировании.

Знание в совместимости и не совместимости CAD форматов.

Знание компа 10лет, соответственно железа и ОС, ну DOS.

Создание баз данных, и внедрение на предприятие.

Различный софт: Обработка Видео - Adobe Premiere Pro , Интернет - Visual InterDev базовое HTML , Звук - Sound Forge, немного музыки - Fr/Loops,Управление - Radmin(хе),

Быстрое освоение софта, пример AutoCad2005 весь за неделю в лёгкую кроме Механикс.