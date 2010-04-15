Устарело, уже прошло 3года готов на всё...
Занимался дизайнерством/ Железо / Corel / Photoshop / AutoCad / 3Dmax /3d Modeling / PowerShape / PowerMill / Реклама / и куча прочих.
Сейчас плотно сижу в Visual Basic и VB. уже два года. Начал изучать FoxPro.
Постоянно пишу макросы и проги.
Работал на фрезере сЧПУ. Лазерный станок.Плоттер.
3D - Каркасное моделирование объектов, прессформ.
Знание пластиковой упаковки.
Знание рекламных технологий и материалов.
1С уже начал теребить.
part 2
Настройка сетей, немного администрирования, реестр, отимизация рабочих мест на предприятиях.
Есть опыт в OLE программировании. Microsoft Access,Exel и Word в работе и программировании.
Знание в совместимости и не совместимости CAD форматов.
Знание компа 10лет, соответственно железа и ОС, ну DOS.
Создание баз данных, и внедрение на предприятие.
Различный софт: Обработка Видео - Adobe Premiere Pro , Интернет - Visual InterDev базовое HTML , Звук - Sound Forge, немного музыки - Fr/Loops,Управление - Radmin(хе),
Быстрое освоение софта, пример AutoCad2005 весь за неделю в лёгкую кроме Механикс.