Монтаж ролика? Обработка звука? Я, программы Vegas Pro и Adobe Audition сделаем за вас это.

Я монтирую видеоролики, в основном для каналов на Youtube, сейчас я ментор онлайн-школы и стараюсь давать дополнительную информацию уникальным и интересным для учеников образом, а именно создавать свои проекты: ищу информацию по теме, пишу сценарий после этого озвучиваю и добавляю визуальное оформление, все это монтирую и готово. Конечно, это звучит легко, но на деле минимум 8-10 часов активной, непрерывной работы.