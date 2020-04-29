witcherlin

Senior Full Stack Developer

Senior Full Stack Developer с большим опытом создания высококачественных проектов.

Мой опыт варьируется от создания 3D-сцен на веб-сайтах и в приложениях до построения CRM-систем с высоким уровнем безопасности и удобным интерфейсом.Я обычно работаю с очень сложными проектами, используя Three.js, React + Redux / Mobx, Express + Redis / Sequelize / Mongoose, WebSocket / socket.io и создаю кроссплатформенные мобильные приложения на основе Apache Cordova (Adobe PhoneGrap, Ionic Framework ) и React Native.